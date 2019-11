Seks nordmenn overfalt og ranet på seiltur i Panama

De seks befant seg på en reise rundt Sør-Amerika og hadde vært på reise i mer enn ett år da de ble overfalt utenfor kysten av Panama.

Båten befant seg ved det vesle tettstedet Nombre de Dios, noen mil nordøst for byen Colón da de i helgen skal ha blitt angrepet av opptil åtte maskerte mann, bevæpnet med kniver og skytevåpen som kom til seilbåten i en egen båt.

– Utenriksdepartementet er kjent med hendelsen. Av hensyn til de berørte, har vi ingen ytterligere kommentar, skriver de i en uttalelse til NTB.

Kripos er også informert om saken, opplyser kommunikasjonsrådgiver Axel Due i Kripos til NRK.

Åtte siktet

Tirsdag ble seks mistenkte pågrepet i Nombre de Dios. De er siktet for å ha vært delaktig i overfallet. Personene ble pågrepet etter at det dagen før var blitt funnet en satelitittelefon og datautstyr som stammet fra den norske båten.

Politisjef Elmer Castillo i Colón, sier til lokale medier at pågripelsen av de siktede skjedde tirsdag.

I en pressemelding fra lokalt politi samme dag heter det at de seks som ble pågrepet er siktet for to overtredelser i straffeloven som kan medføre fengsel fra 10 til 18 år.

Skal hjelpes ut av landet

Politiet i Panama bekrefter overfor NRK at nordmennene nå ivaretas av politiet, og at det er lagt en plan for å få de ut av landet.

– De norske ungdommene er innlosjert og passes godt på. Panamas president har gitt ordre om at de skal passes på av politiet døgnet rundt, også når de går ut for å handle, sier oberst Salvas de la Rosa ved det nasjonale turistpolitiet til NRK.

Han legger til at nordmennene skal ha fått tilgang til en dansk psykolog.

Overfallet på nordmennene har vakt kraftige reaksjoner hos myndighetene i Panama, og turistministeren i landet har uttrykt fordømmelse og tatt kraftig avstand fra hendelsen. Saken kan sverte landets omdømme.