Politiet har liste over mistenkte i Hagen-saken

Gjennom etterforskningen er det også blitt pekt på personer som mistenkes å kunne ha noe med saken å gjøre. De har jobbet mot konkrete kriminelle miljøer i et forsøk på å få informasjon om saken, melder TV 2.

Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt bekrefter at de har utarbeidet en liste over potensielle gjerningspersoner:

– Det er en ganske vanlig prosedyre i så alvorlige saker, men jeg kan ikke kommentere dette ytterligere.

Han sier videre at politiet jobber kontinuerlig med å sjekke personer ut av saken.

I forrige uke skrev Dagbladet at politiet mener at forberedelsene til den kriminelle handlingen kan ha pågått i flere måneder.

– Vi har sett forberedelseshandlinger forut for oktober. Vi mener å kunne tolke at det har pågått forberedelser siden sommeren 2018, sier Brøske.

Torsdag er det ett år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog utenfor Oslo. Verken familien eller politiet har mottatt livstegn fra 68-åringen.

Flere personer har vært inne til avhør. De har status som vitner, men flere av dem er samtidig blitt spurt om de har alibi for 31. oktober i fjor.

Brøske sier til NRK at det ikke er noen tvil om at det blir en videreføring av etterforskningen også inn i 2020, og at teorien om at det dreier seg om en fingert bortføring fortsatt står sterkt.