1.100 i karantene i Fredrikstad og Sarpsborg

500 personer i Sarpsborg og nærmere 600 i Fredrikstad er satt i karantene etter koronautbruddet knyttet til en muslimsk feiring forrige uke.

Det viser oppdaterte tall fra begge kommunene lørdag.

I Sarpsborg er 437 skoleelever, 48 lærere, 22 barnehagebarn, 6 ansatte ved et sykehjem og 2 barnehageansatte i karantene, ifølge kommunens oversikt.

Fredrikstad kommune opplyser at nærmere 600 barnehagebarn, elever og lærere i barne- og ungdomsskolen er i karantene. Kommunen har på en uke registrert 114 nye smittetilfeller. 17 av disse er elever i barne- og ungdomsskole eller barnehagebarn. To barnehager, seks skoler og to videregående skoler er berørt.

- Hold karantenereglene

Kommuneoverlege Sofie Lund Danielsen i Fredrikstad understreker at det nå er avgjørende at folk overholder karantenereglene.

- Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å holde seg inne når været er fint og man føler seg i fin form. Men det er grunn til å understreke at karantenereglementet er strengt. Det er nødvendig at alle overholder karantenereglene for å hindre et enda større utbrudd, uttaler hun lørdag.

Fredag ble det meldt om 40 nye koronatilfeller i Fredrikstad og ni i Sarpsborg. Alle tilfellene i Fredrikstad og åtte av de ni i Sarpsborg knyttes til den samme feiringen som ble holdt i Skjeberg i trossamfunnet Al-Ghadir. Totalt er det over 150 smittet i utbruddet.

- Det er svært høye tall og det gjør selvsagt situasjonen alvorlig. Det som er positivt er at vi ennå ikke har oppdaget smittespredningen fra miljøet til andre deler av samfunnet. Det er også veldig bra at personer i miljøet tar initiativ til testing og at de overholder karantenen, sa kommuneoverlege Karianne Jenseg Bergman i Sarpsborg fredag.

- Feiring avbrutt

Forstander Sadiq Baker Alezairjawi i trossamfunnet Al-Ghadir Islamsk Senter ga torsdag en uttalelse gjennom Sarpsborg kommune i forbindelse med utbruddet knyttet til feiringen av høytiden ashura.

Feiringen går normalt over 13 dager. Den ble avbrutt noen dager før planen da det første smittetilfellet ble meldt sist søndag.

Ifølge forstanderen var det vanligvis mellom 60 og 70 menn og mellom 50 og 60 kvinner som deltok hver dag. Søndag var den store høytidsdagen med rundt 170 til stede. Mennene og kvinnene har ulike arrangementer i separate bygg.

– Antibac har vært tilgjengelig, og vi har vært veldig opptatt av å holde avstand til hverandre, ikke klemme hverandre eller ha annen nærkontakt. Vi har også vært tydelig på at syke må holde seg hjemme. Ingen av deltakerne hadde symptomer på koronasmitte, hevder han.