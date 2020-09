Slik er festbunkeren: – Vi var minutter fra en nasjonal katastrofe

Torsdag fikk pressen slippe inn i bunkeren der mange mennesker ble skadd under en fest i helgen. Eieren av bunkeren mener det kunne ha gått mye verre.

Bunkeren på St. Hanshaugen der flere personer ble skadd av kullosforgiftning under en fest natt til søndag ble torsdag åpnet for pressen.

– Vi var minutter fra en nasjonal katastrofe, sier administrerende direktør for Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg, Vidar Haukeland, til NTB.

27 personer ble innlagt på sykehus etter å ha blitt kullosforgiftet under en ulovlig fest natt til søndag i en gammel bunker på St. Hanshaugen i Oslo som er eid av stiftelsen.

Fem personer ble alvorlig skadd etter at det ble utviklet kullos fra et strømaggregat som ble tatt med inn i bunkeren av festarrangørene. Politiet tror at opptil 200 personer kan ha deltatt på festen.

Torsdag morgen slapp pressen inn i bunkeren for første gang, etter at politiet onsdag ble ferdige med sine undersøkelser. Bunkeren var tidligere et tilfluktsrom, men ble overdratt fra Sivilforsvaret til Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg i 2012. Stiftelsen eier blant annet Lovisenberg sykehus som ligger på toppen av fjellet over bunkeren.

Haukeland mener det er svært alvorlig at personer har brutt seg inn i den avstengte bunkeren og laget en slik fest.

– Dette er voksne mennesker som har laget et kjempefarlig arrangement. Det er ikke bare det at man bryter seg inn, men at man også tar med seg et dieselaggregat og inviterer en masse folk inn. Man kan ikke fyre opp slike ting i et lukket rom. Det er galskap, sier han.

Politiet har siktet to personer i saken. Disse avhøres torsdag.

