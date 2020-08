Fortsatt ingen løsning i frontfaget – partene forhandler fortsatt

Det er fremdeles ingen enighet i frontfagsoppgjøret. 28.000 industriarbeidere venter på varsel om de skal gå ut i streik eller ei.

Publisert:

fullscreen next Riksmekler Mats Wilhelm Ruland sier meklingen i frontfaget er svært krevende. Partene mekler natt til fredag på overtid. Kommer de ikke til enighet, blir det storstreik i industrien. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix 1 av 3

NTB

Ved meklingsfristens utløp ved midnatt var partene ikke i mål, men ble enige om å fortsette samtalene på overtid. Fredag formiddag meklet partene fremdeles og uten tegn til snarlig løsning.

Medlemmene i Fellesforbundet og Parat er blitt bedt om å møte på jobb som vanlig fredag.

Da riksmekler Mats Wilhelm Ruland møtte pressen i 23-tiden torsdag, var han klar på at meklingen var krevende, og at mange temaer fremdeles sto uløste.

– Streik er et reelt scenario, men vi er optimistiske, uttalte han.

Hentet inn toppene

Det er arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri som forhandler med fagforbundene Fellesforbundet og Parat i det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer. Meklingen foregår på Hotel Opera i Oslo.

Både LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen og NHO-leder Ole Erik Almlid sluttet seg til meklingen torsdag kveld, men Gabrielsen og nestleder Peggy Følsvik forlot hotellet i 2.30-tiden.

Ifølge FriFagbevegelse er det mye som tyder på at det kan drøye utover ettermiddagen fredag før det kan foreligge en løsning som begge parter går for. Nettstedet skriver at delegasjonene fortsatt forhandler på flere punkter, men at det er bevegelse og framdrift.

Streik landet rundt

Rundt 28.000 industriarbeidere går ut i streik dersom partene ikke blir enige.

En eventuell streik vil ramme industribedrifter over hele landet. Fosdalen i Verran vil være den enkeltbedriften der flest tas ut i streik. Der er det sendt ut streikevarsel for 733 ansatte, fulgt av Aibel i Haugesund med 649 og Kværner Stord med 592. Ved Kværner Verdal har 470 arbeidstakere fått varsel.

På Raufoss kan Benteler Automotive og Nammo hver få over 300 ansatte i streik. På Kongsberg rammes GKN Aerospace og Kongsberg Defence & Aerospace av et tilsvarende uttak. Det samme gjelder bedriftene Aker Solutions, Kaefer Energy og Bilfinger Industrier i Stavanger.

NHO krever nulloppgjør

Ruland svarer et klart ja på spørsmål om dette er en av de mest krevende meklingene han har ledet:

– Det er en krevende mekling, det er det ingen tvil om, og bakteppet er at landet står i en økonomisk krise. Dessuten er det fire år siden forrige forbundsvise hovedoppgjør, og det betyr at partene har mange tema de har behov for å bringe inn i meklingen og finne en løsning på, sier han til NTB.

Ruland sier det ikke er ett enkelttema som er det vanskeligste, men å finne en totalløsning for meklingen.

I utgangspunktet står de to partene svært langt fra hverandre.

Mens NHOs representantskap har krevd et nulloppgjør og sier at de ikke har noe å gi på verken lønn eller andre goder og ordninger som øker bedriftenes utgifter, krever Fellesforbundet og Parat at medlemmenes kjøpekraft sikres, at minstelønnssatsene heves og en rekke andre justeringer og endringer i avtaleverket.

Forrige uke ble anslaget for prisveksten i år oppjustert fra 1,2 prosent til 1,4 prosent av Teknisk beregningsutvalg (TBU). Dette kan bidra til å gjøre det enda vanskeligere å komme i havn med oppgjøret, siden arbeidstakersiden alltid har som mål å få et oppgjør som holder tritt med prisveksten.