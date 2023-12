Politiet i Agder opplyser at de antar at den 73 år gamle mannen er død.

De tre busspassasjerene politiet ønsker kontakt med, gikk av på Rona busstopp klokka 12.54 tirsdag 28. november. Den savnede mannen gikk også av bussen da.

– Vi ønsker å komme i kontakt med de tre passasjerene i håp om at de kan ha opplysninger i saken, sier avsnittsleder Kjetil Heggland i Agder politidistrikt.

Det er gjort søk i saken uten funn.

– Vi planlegger for et søk etter antatt omkommet. Saken etterforskes for fullt for å forsøke å finne ut hva som har skjedd. Vi ber publikum om tips dersom noen har observert noe eller noen i området Drangsvann-Sukkervann som kan ha noe med saken å gjøre, sier Heggland.