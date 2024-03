Ingunn Slaatten (53), Signe Slaatten (19) og Sander Slaatten (22) ble funnet døde i eget hjem lørdag. Alle var fra samme familie.

Familiefaren er siktet for å ha drept barn og ektefelle. Så skal han ha tatt sitt eget liv. Navnene frigis i samråd med de pårørende.

Dette er de døde:

Sander Slaatten (22)

Sander Slaatten jobbet som lastebilsjåfør på Sundbrei Transport og Containerutleie.

Sander Slaatten (22) Foto: Privat

Sjefen hans, Finn Arne Sundbrei, beskriver ham som en gledesspreder.

– Han var alltid blid og positiv med noen skrøner eller morsomheter på lur.

Sander elsket lastebiler. Snart skulle han få seg en ny, forteller Sundbrei til Aftenposten.

Signe Slaatten (18)

Signe Slaatten gikk i tredjeklasse på Gol videregående skole. Hun var vara og elevrådsleder.

Signe Slaatten (18) Foto: Privat

– Hun var på alle måter en solid og pliktoppfyllende elev som gjennom årene hos oss har vist stor interesse for skole. Hun var flink til å tegne, hadde den siste tiden vist interesse for volleyball og spilte blant annet i friminuttene her på skolen. Vi kommer til å merke at en elev ikke møter på skolen etter påskeferien. Hun viste stor omsorg for sine nærmeste, sier rektor Anita Ulsaker på Gol videregående skole til NRK.

Til VG sier rektoren at 18-åringen var en del av en tett og nær vennegjeng på skolen.

– Hun trivdes godt med den vennegjengen. Det var en inkluderende gjeng, legger hun til.

Ingunn Slaatten (53)

Ingunn Slaatten (53) Foto: Privat

Ingunn Slaatten jobbet som lærer på Torpo skole.

Hun giftet seg med den nå avdøde mannen i 1999.

– Ufattelig

Familien på fire ble funnet døde lørdag. Ifløge politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen skal de ha blitt skutt og drept natt til lørdag. Søndag sa ordføreren i Ål, Solveig Vestenfor, at hendelsen kommer til å prege bygda i lang tid fremover.

– Dette er en skjellsettende opplevelse og helt ufattelig.

En nabo Aftenposten snakket med våknet i sjokk da hun så politibilene utenfor huset.

– Du tror aldri at noe sånt skal skje på en så liten plass. Det er helt ufattelig, sa naboen til Aftenposten.

Prost Sveinung Hansen sier til Aftenposten at de vil gjøre om gudstjenesten skjærtorsdag til en minnegudstjeneste som skal streames av lokalavisen Hallingdølen.

Politiet: Døde momentant

Undersøkelsene på åstedet viser, ifølge politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen, at de døde ble skutt mens de sov. Den midlertidige obduksjonsrapporten tilsier at alle døde momentant av skadene.

– Gjennom etterforskningen er det vårt ansvar å gi så mange svar som mulig til de etterlatte. Det fremdeles er for tidlig å si noe om de bakenforliggende årsakene til denne alvorlige hendelsen, sier Mathiassen i en pressemelding.

Mandag sa Mathiassen at det var funnet flere lovlige våpen på adressen, og at politiet mener ett av disse er drapsvåpenet.