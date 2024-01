– Dette er en opprydning i det rotet som Solberg og Høyre skapte sammen med Frp. Nå ønsker vi ro rundt dette, sier finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

For nøyaktig tre år striden sto han ved et ferskt Viken-skilt, og lovte å demontere det nye storfylket.

Nå er han tilbake på samme sted, og gleder seg over å se at det gamle fylket Akershus har gjort comeback – også på skiltet.

Det samme har skjedd i Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Troms og Finnmark. De gamle fylkene har gjenoppstått.

– Føles det som en triumf å stå her ved det nye skiltet?

– Det føles som en seier i hvert fall. For det handler om folkestyret. Jeg har vært så imot at man skal tvinge fram en sånn stor sentralisert enhet uten at det har folkelig støtte, sier Vedum.

Én kommune igjen

I valgkampen 2021 var Sp-lederen den argeste kritikeren mot de borgerlige partienes fylkes- og kommunereform. Til sammen 19 fylker ble redusert til 11 av Solberg-regjeringen, delvis frivillig og delvis med tvang. 428 kommuner ble til 356.

– Vi sa at vi skulle lytte dersom folk ønsket å dele opp igjen. Det har vi gjort her i Østfold, Akershus og Buskerud. Nå har vi lyttet og gjennomført jobben, sier Vedum.

Det samme har skjedd i Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark.

Det er altså «mission accomplished» for Senterpartiet når det gjelder fylkene. Det gjenstår kun én storkommune før jobben er helt ferdig. Spørsmålet er hva som skjer med Søgne, Songdalen og Kristiansand.

– Vi har bare vært opptatt av at folk som bor i Søgne og Songdalen får si sin mening. Ønsker de å være en del av Kristiansand, så blir de det. Ønsker de å være en egen kommune, så blir de det, sier Vedum.

Saken skal avgjøres med en folkeavstemning i slutten av måneden.

– Verdt pengene

Oppsplittingen av fylkeskommuner og kommuner ligger foreløpig an til å koste nesten 800 millioner. Vedum mener det er verdt det.

– Det er verdt å høre på folk. Dette er en engangsinvestering som vi gjør for at det ikke skal gå utover tjenestene, sier han.

Sp-lederen viser til at det var planlagt å bygge et nytt et fylkeshus for det nye storfylket i Sandvika, som de klarte å stanse.

– Hvis jeg ikke husker helt feil, så kostet det nesten et milliardbeløp. Troen på at det hadde vært så mye billigere med en stor sentralisert enhet, den godtar jeg ikke, sier han.

Advarer mot flere sammenslåinger

Vedum benytter til anledningen til å advare mot Høyre, partiet som Senterpartiet har utpekt som hovedfiende. Høyre har nemlig åpnet for nye runder med sammenslåinger, riktignok ikke med tvang.

– Alt er for lite etter Høyres mening, sagt litt på spissen. Høyre mener jo at Norge er for lite, og at vi må gå inn i EU. Du kan si at det er mye identitet og kultur i at det står Norge på skiltet.

Sp-lederen nevner låten « Det Ville Østen » som Ole Evenrud, Henning Kvitnes og Staysman har laget for å ønske Østfold «hjertelig tilbake igjen».

– Det er mye identitet knyttet til fylkene. Det er mange som er Østfoldinger. Men vikener …? eller vikinger? Hva er det for noe?

Høyre: Sløseri

Høyres kommunalpolitiske talsperson Mudassar Kapur er ikke så imponert av utspillet fra Vedum.

– Ingen av de som sliter med høye strømregninger og høye renter får det bedre av at landets finansminister jubler over å sløse bort nesten en milliard på å lage flere fylkeskommuner, kommuner og mer byråkrati, sier han.

Høyre mener regjeringen heller burde brukt fellesskapets ressurser på andre ting.

– Nå er Vedums neste prestisjeprosjekt å bruke ytterligere 400 millioner på å dele opp Kristiansand, sier han, og henviser til den mulige oppsplittingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen.

Han ber nå statsminister Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet gripe inn:

– Vis lederskap, legg bort dette sløseriet av fellesskapets midler og la kommunen få drive med utvikling istedenfor avvikling.