Wien: Seks steder er blitt angrepet – to drept

Minst en person og en gjerningsperson er drept og femten såret i angrepene i østerrikske hovedstaden mandag kveld, opplyser myndighetene.

NTB-AFP-DPA

Politiet opplyser på Twitter at flere gjerningspersoner bevæpnet med gevær begynte å skyte i Seitenstettengasse, en liten gate i sentrum av Wien, ved 19-tiden mandag.

Det ble skutt ved seks ulike steder i sentrum av hovedstaden, opplyser politiet. En politibetjent er blant de sårede, og tilstanden hans skal være alvorlig.

Innenriksminister Karl Nehammer sier til kanalen ZiB Spezial at angrepet, som østerrikske myndigheter omtaler som et terrorangrep, fortsatt er i gang. Selv om en av angriperne er død, er fortsatt andre mistenkte på frifot.

Det betyr at politifolk som ikke jakter på gjerningspersonene, ber folk om å forlate sentrum. Bevæpnede politifolk ba fotgjengere og syklister om å forlate sentrum. Biler som var på vei inn mot sentrum, ble bedt om å snu.

Minst en av de mistenkte gjerningspersonene er pågrepet.

Angrepet startet i en del av byen kjent for sitt uteliv, og ordfører i Wien Michael Ludwig sier til nyhetsbyrået APA at angriperne startet å skyte vilkårlig inne og utenfor barer. Han legger til at noen av angriperne skal ha båret eksplosiver.

Motivet for angrepet er ikke kjent. Minst ett av angrepene var i nærheten av en synagoge, men politiet kan ikke bekrefte om den var målet eller ikke.

Østerrike er i ferd med å innføre strengere koronarestriksjoner på grunn av stigende smittetall, og mandag var siste kveld restauranter og barer var åpne.