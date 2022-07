Salget av norsk sjømat går så det gviner. I årets første halvår eksporterte vi for over 70 milliarder kroner.

Det er 16,4 milliarder kroner bedre enn samme periode i fjor – en verdivekst på 31 prosent, viser oversikten fra Norges sjømatråd.

Direktøren i Sjømatrådet bruker ordet «historisk». Bakteppet for den eventyrlige veksten er at matvareprisene øker, at etterspørselen stiger, samtidig som råvaretilførselen var lavere.

På et halvt år har Norge passert eksportverdien for hele 2015.

Sterkeste enkeltmåned

Juni var den sterkeste junimåneden noensinne – og det er også den best enkeltmåneden noensinne målt i verdi. Bare i juni ble det eksportert for 12,3 milliarder kroner. Den forrige rekorden ble satt i desember i fjor.

Imponerende tall, synes fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Han er strålende fornøyd.

– Dette viser hvor viktig sektoren er for verdiskapning, trygge arbeidsplasser og aktivitet langs kysten, sier Skjæran, som lover at regjeringen i samarbeid med næringen skal jobbe for enda mer vekst.

Norsk sjømat er en høyt etterspurt merkevare, også i urolige tider, påpeker fiskeriministeren. Men vi må være forberedt på skiftende priser framover. Aktivt og langsiktig markedsarbeid blir viktig.

Rekordpriser på laksen

Som alltid er det laksen som selger best. Men også ørret, torsk, sei og hyse har hatt et rekordsterkt halvår. For makrell og sild har det ikke gått like godt – eksportverdien sank med henholdsvis 10 og 4 prosent sammenlignet med vårhalvåret i fjor. Kongekrabbe hadde også en nedgang på 8 prosent.

Administrerende direktør Børge Grønbech i Sjømat Norge forklarer at det ble produsert noe mindre laks – volumet sank 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, samtidig som etterspørselen økte. Dermed ble prisene rekordhøye. Gjennomsnittsprisen for en hel laks økte fra 58,29 til 87,37 kroner kiloen.

På et halvår eksporterte vi 534.500 tonn laks. Polen, Frankrike og USA kjøpte mest.

Det er ikke første gang vi har sett rekordpriser og rekordverdi i kjølvannet av at etterspørselen vokser og produksjonen av atlantisk laks reduseres globalt. Det er fjerde gang siden 2010 at prisene løfter seg, så det er et mønster vi ser med jevne mellomrom, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet.

Én årsak til økt etterspørsel er at restauranter selger mer sjømat.

Krigen påvirker sjømatsalget

Krigen i Ukraina har ført til endringer. Eksporten til Ukraina og Belarus er redusert. Og det stengte russiske luftrommet har rammet frakt til land som Sør-Korea og Japan. Samtidig har vi solgt mer laks til Frankrike og Italia.

Selv om salget går så det suser, peker Grønbech på at det kan ligge noen utfordringer framover.

* Høy matvareinflasjon

* Svekket kjøpekraft

* Utfordrende logistikk

* Økte kostnader for sjømataktører

* Lavere tilførsel av arter som laks, torsk, makrell og sild

– Selv om norsk sjømat har en svært sterk global posisjon og eksporten stadig setter nye rekorder, er det lett å glemme at også norsk sjømatnæring rammes av høy inflasjon og en galopperende kostnadsvekst, sier Grønbech.