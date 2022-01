I sin risikovurdering anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) en gradvis, men rask nedtrapping av tiltakene. Det kan gjøres uten at sykdomsbyrden vil øke betydelig i et lengre perspektiv, heter det i rapporten.

– Vi sier dette nå selv om vi står foran en betydelig bølge, fordi vi må erkjenne at det neppe er noen vei utenom. Vi kan ikke bare skyve epidemien foran oss, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg i en pressemelding.

Tre-fire millioner smittet

Samtidig viser FHIs modelleringer at smitten kan komme til å øke kraftig i noen uker til. Toppen ventes å komme i siste halvdel av februar eller første halvdel av mars.

Ifølge anslagene kan tre-fire millioner mennesker bli smittet i løpet av vinteren, hvorav 12.000-13.000 må på sykehus. Avhengig av tiltaksnivå kan det bli fra 25 til 300 nye sykehusinnleggelser og mellom 40.000 og 125.000 nye smittede per dag, ifølge FHI.

– Jo lenger tiltak beholdes, jo lenger varer epidemien, sier Stoltenberg.

Ifølge FHI er det flere forhold som gir grunnlag for å endre håndteringen av pandemien her til lands. Blant annet er spredningsevnen til omikronvarianten så stor at en betydelig bremsing av smitten nå vil kreve svært strenge tiltak over tid.

– Ingen vei utenom

Dessuten er tiltaksbyrden betydelig, tiltakene koster mye, og byrden av tiltakene er for mange verre enn det sykdommen ville vært, skriver FHI i rapporten.

I tillegg har mange nå ganske fersk oppfriskningsdose og meget god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

– For dem er det bedre å bli smittet nå enn senere, skriver FHI, som er klare på at tiltakene med størst tiltaksbyrde for barn og unge bør fjernes først.

Mer kompleks

Håndteringen av pandemien er nå mer kompleks enn tidligere. Hovedproblemet er den akutte sykdomsbyrden og belastningen på sykehus og helsetjenesten i kommunene, samt andre viktige og kritiske tjenester i samfunnet som følge av personellfravær, heter det i rapporten.

Samtidig anbefaler FHI at pandemien fortsatt overvåkes nøye. Slik kan en uheldig utvikling eller nye varianter oppdages tidlig, og man kan justere tiltakene dersom det skulle bli nødvendig.