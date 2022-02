Siden innlegget ble lagt ut, har Russland varslet at de vil sende styrker inn i regionene og har anerkjent dem som uavhengige. Hagen skrev at russere i Øst-Ukraina er forfulgt av makthaverne i Kyiv.

– Det er nå klart for også norske medier at kampen dreier seg om disse to republikker og ikke Ukraina. Putin vil beskytte og ta vare på russere. Jeg tror at resten av Ukraina ikke betyr noe, men den sterke russiske nasjonalfølelsen slår ut, skriver Hagen ber Norge foreslå en folkeavstemning i regionene om de vil være del av Russland eller Ukraina.

Parlamentarisk nestleder Hans Andreas Limi har sendt ut en pressemelding der han tar avstand fra Hagens uttalelse.

– Hagens private meningsytringer på Facebook får stå for hans egen regning. De representerer ikke partiets syn. Fremskrittspartiet står klart på regjeringens linje. Vi kan ikke akseptere russisk propaganda og brudd på folkeretten, sier Limi.

– Det er en anspent situasjon i Europa, og Norge skal stå sammen med våre allierte. En anerkjennelse vil være en aksept for å krenke Ukrainas suverenitet. Regjeringens linje i denne saken er helt riktig, og vi har full tiltro til at Nato og regjeringen følger denne situasjonen tett, sier Limi.

NTB har ikke fått kontakt med Hagen etter at Limi sendte pressemeldingen.