Partene er ferdig med møtet for kvelden, fikk NTB opplyst litt før klokken 21. Forhandlingene fortsetter tirsdag, da mellom Kari Elisabeth Kaski (SV), Geir Pollestad (Sp) og Eigil Knutsen (Ap).

Mandag møtte de parlamentariske lederne Marit Arnstad (Sp) og Rigmor Aasrud (Ap) SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes på Stortinget klokken 17 i et forhandlingsmøte om budsjettet. Ifølge NRK gikk de tre fra hverandre etter en times tid, men møttes igjen senere på kvelden.

Ifølge Arnstad og Aasrud har de fått avklart noe, men samtidig sier de at avstanden fortsatt er stor, og at de trenger mer tid på å bli enig med SV.

Fylkesnes sa til TV 2 at han mente avstanden var for stor til å komme til enighet i løpet av mandagen.

– Hvis det er stor avstand, er det ingen grunn til å jobbe utover natta. Da får vi heller ta oss litt bedre tid, sa han.

Tidligere mandag stanset forhandlingene opp på lavere nivå.

– Vi er kommet et godt stykke på vei, sa Senterpartiets forhandlingsleder Geir Pollestad til NTB mandag ettermiddag.

Sammen med Kari Elisabeth Kaski (SV) og Eigil Knutsen (Ap) har han forhandlet om revidert nasjonalbudsjett siden 23. mai. Tirsdag gjenopptar de arbeidet.

Kaski har pekt på at det for SV er avgjørende at budsjettet blir grønnere, mer solidarisk og omfordelende.