Én person ble sendt til sykehus med lettere skader etter at det brant i en fiskebåt utenfor Røst i Lofoten fredag kveld. Brannen er slokket.

Båten ble bygget ved Flekkefjordverftet Simek i 2018, og overlevert Veidar AS i Ålesund. Samme år begjærte skipsverftet oppbud.

Det var klokken 20 fredag kveld at nødetatene mottok melding om en brann i linebåten Veidar med 22 personer om bord.

Det ble meldt om dårlig vær og mye vind ute i havgapet.

Det ble iverksatt en redningsaksjon, med blant annet to helikoptre rekvirert fra Hovedredningssentralen Nord-Norge. Deler av mannskapet ble evakuert, mens en gruppe ble igjen for å slokke brannen.

– Én person ble sendt til sykehus, men det er ikke snakk om alvorlige skader, sier operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Den brannrammede linebåten Veidar under slep mot Leknes lørdag. Foto: Kystvakten / NTB

Etterforskes

Etter hvert ble alle de gjenværende mannskapene også evakuert til land, hvor politiet hadde opprettet et mottakssenter på Leknes i samarbeid med nødetatene.

– Disse personene ble tatt imot av kommunens kriseteam og ble tilbudt helsehjelp og medisinsk oppfølging, og de fikk et sted å overnatte, forteller Bech.

Lofotposten skriver at brannen er slokket, og at fiskebåten lørdag morgen er tatt under slep. Lørdag var Veidar øst av Moskenesøy i Lofoten.

Politiet har igangsatt etterforskning av brannen.