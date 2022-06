Politiet stanser en demonstrasjon Sian ville holde utenfor Stortinget lørdag, der det blant annet var planlagt at en koran skulle brennes.

TV 2 melder at Sian hadde planer om å brenne en koran utenfor Stortinget, men at demonstrasjonen er stanset av politiet.

– Politiet har i dag formidlet til Sian at på bakgrunn av dagens trusselnivå har politiet måttet ta en ny vurdering av mulighetene til å ivareta ro, orden og sikkerhet i forbindelse med arrangement som var planlagt av Sian lørdag 2. juli på Eidsvolls plass, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

– Politiet har etter en helhetsvurdering kommet fram til at dette arrangementet ikke kan gjennomføres slik trusselsituasjonen er i dag, skriver de.

Politiet viser til at det har vært høyt konfliktnivå på flere av Sians markeringer. I tillegg er sikkerhetssituasjonen fortsatt uavklart etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag, som politiet og PST etterforsker som et mulig islamistisk terrorangrep.

– Politiet vurderer at det fortsatt eksisterer en uavklart trussel om alvorlige voldshandlinger knyttet til hendelsen. På grunn av frykt for alvorlige ordensforstyrrelser må arrangementet flyttes til et annet tidspunkt, skriver Oslo-politiet.