Undersøkelsen, som YouGov har utført på oppdrag for Danske Bank, blir kjent før torsdagens rentemøte i Norges Bank, der det er ventet at styringsrenten vil bli satt videre opp i forsøk på å stagge den økende inflasjonen.

Undersøkelsen viser at en av ti ikke vil ha råd til å betale renter og avdrag på lånet sitt dersom renten øker til 4 prosent, skriver Nettavisen som har fått tallene fra undersøkelsen. Den viser videre at 300.000 nordmenn må selge boligen eller andre større verdier dersom renten øker til 4 prosent.

De aller fleste har flytende rente på boliglånet sitt. Allerede ved utgangen av året kan renten nå dette kritiske punktet for mange.

– Det er et meget reelt scenario vi står overfor. De aller fleste skal ikke bare betjene renteøkninger, men også en høy prisvekst, som de økte matvareprisene, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

– Vi har også spurt om folk har brukt mer eller mindre kredittkort i de dyrere periodene med strøm. 6 prosent svarer at de har tatt opp mer i forbrukslån, 11 prosent at de har trukket mer på kredittkortet. Det blir trangt for mange, advarer Olsen.

Forbrukerøkonomen viser til at nordmenn ligger på verdenstoppen i gjeld målt som andel av inntekten, nærmere 250 prosent, ifølge OECD. Ifølge tall organisasjonen før sommeren er snittgjelden i en norsk familie rundt 3,4 millioner kroner.