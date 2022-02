Den eneste gangen KrF har ligget så langt nede på Norstats måling for Vårt Land , var i mars 2019 etter striden om hvilken retning og hvilken side partiet skulle velge.

– Tallmaterialet tyder på at KrFs egne velgere begynner å tvile på om partiet er liv laga i norsk politikk. Den sterke lojaliteten fra kjernevelgere har historisk vært et merke for KrF. Nå er den ekstremt lav, sier valgforsker Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø.

En fattig trøst får være at partiet er det eneste som ikke mister velgere til Rødt, til tross for en nedgang på 0,7 prosentpoeng siden målingen i november. Rødt plukker derimot fra hele resten av spekteret – også de blå partiene – og går fram 1 prosentpoeng.

Vinneren på målingen er Arbeiderpartiet, som går fram 2 prosentpoeng til 22,8 prosent. Regjeringsmakker Sp går derimot tilbake 1,3 til 7,5 prosent, mens budsjettpartner SV går ned marginale 0,2 prosentpoeng til 8,3. Rødt får 10,2 prosent, en oppgang på 1 prosentpoeng.

MDG går ned et lavt prosentpoeng til 3 prosent, mens Venstre øker med 0,9 og lander på 4,6 prosent. Høyre faller mest og går tilbake 1,7 til 25,4. Frp beveger seg knapt nok og går ned 0,1 prosentpoeng til 11,3 prosent.

Alle endringene er innenfor feilmarginene på målingen, som ble gjennomført mellom 15. og 20. februar. 952 personer deltok.