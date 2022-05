– For kornet som ble sådd i fjor høst, bør det komme regn relativt umiddelbart for at det ikke skal gå ut over avlingene, sier fagkoordinator for korn Einar Strand i Norsk landbruksrådgivning til NTB.

Årets april ble ifølge Meteorologisk institutt den niende tørreste aprilmåneden på Østlandet siden registreringene startet i 1900. På Østlandet og Sørlandet falt det fra 50 til 95 prosent mindre nedbør enn normalt. Det har også vært tørt mange steder på Vestlandet.

Den manglende nedbøren har ført til at vannstanden i mange vassdrag og grunnvannstanden har falt betydelig den siste tiden.

– Kan gå ut over avlingsnivået

I fjor ble det sådd høsthvete på 300.000 dekar i Norge, ifølge Norsk institutt for bioøkonomi. Høsthvete er en type korn som sås på høsten og spirer på våren og utgjør litt over 10 prosent av det totale kornarealet på rundt 2,9 millioner dekar.

– Det ble sådd mye høstkorn i fjor fordi det var fine forhold. Nå er det store arealer med høstkorn som er grønne og i vekst, og som har behov for vann slik at det kan vokse mer og ta opp gjødselen. For det kornet begynner vi nå å nærme oss en situasjon der det manglende regnet kan gå ut over avlingsnivået, sier Strand.

Samtidig har mange bønder sådd kornet som skal vokse i sommer fra rundt påsketider og fram til disse dager.

Strand er foreløpig ikke bekymret for avlingene av kornet som sås nå, men sier at det likevel bør komme regn innen relativt kort tid

– Akkurat nå er det nok fuktighet i bakken de fleste steder til at spireprosessen skal gå bra, men etter det trenger kornet vann. For vårkornet er det nok fint om det kommer nedbør innen en ukes tid, sier han.

Får ikke brukt vanningsanlegg

Korneksperten sier at den lave vannstanden i mange vassdrag også gjør at en del av bøndene som har vanningsanlegg, ikke får tatt dette i bruk.

– Det er ikke så stor andel av kornarealene som har vanningsanlegg, men mange av dem som har det, får uansett ikke brukt det nå, fordi vanningsinntakene ligger over vannspeilet. Det ser man for eksempel i Mjøsa, sier Strand.

Han legger til at den lave grunnvannstanden i Sør-Norge gjør at kornet må lage lengre røtter for å komme ned til vannet.

– Det er begrenset hva man kan gjøre når det ikke kommer regn. Vi skal ikke ta sorgene på forskudd, men vi får håpe at vi ikke kommer tilbake til slik det var under tørkekrisen i 2018.

Meteorolog: – Det ser fortsatt tørt ut

Statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes kan ikke love noe regn på Øst- og Sørlandet med det første.

– Det ser fortsatt tørt ut. Det er mulig at det kan komme noen spredte byger fredag og kanskje torsdag, men det er ikke snakk om noen store mengder, og det vil tørke fort opp, sier hun.

På Vestlandet er det imidlertid varslet regn fra fredag.

For neste uke er varslene for Øst- og Sørlandet noe mer usikre.

– Akkurat nå ligger det litt nedbør inne i prognosene for tirsdag og onsdag, så det er håp, men det er likevel for tidlig å si sikkert om det kommer nedbør og hvor mye det blir, sier Moxnes.