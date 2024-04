– Vi fikk først melding klokken 4.22 av en mann i Vaksdal som hadde følt jordskjelvet. Han beskrev det som en tydelig risting i huset og som en slags rumling, sier Berit Marie Storheim, senioringeniør ved Institutt for geovitenskap, til NTB.

Hun opplyser at skjelvet er lokalisert til Mjølfjell, som ligger øst i Raundalen i Voss kommune i Vestland fylke.

– Styrken er beregnet til 3,3, sier Storheim.

– Lite i verdenssammenheng

– 3,3 er et lite skjelv i verdenssammenheng. I Norge er det ikke uvanlig med skjelv på 3,3. Vi har en del skjelv på denne styrken i Norge, sier hun.

Storheim legger til at folk ikke har grunn til å være redde eller engstelige.

– Nei, det er ingen grunn til å være engstelig. Vi venter ingen skade på bygg eller infrastruktur, sier hun.

NTB har fått melding fra folk som har kjent skjelvet og som forteller at det kjentes godt i bakken – og at de våknet av det.

Storheim oppfordrer folk som har følt skjelvet, til å registrere det på skjelv.no.

– En mørk, jevn during

– Jeg skjønte ingenting. Det var en fryktelig høy lyd og det ristet i huset. Så var det akkurat som om godstoget forsvant videre, sier Anne Grethe Aalandslid, som bor i Voss, i en melding til VG.

En annen som merket skjelvet, var Trygve Lyshagen Tømmerås, som bor like utenfor Voss. Til NRK forteller han at han våknet av at det ristet.

– Jeg synes det ristet veldig lenge, så jeg skjønte ikke med en gang hva det var, sier Tømmerås, som anslår at skjelvet varte omtrent et minutt.

Han beskriver skjelvet som en mørk, jevn during.

– Jeg regner med at resten av bygda også må ha merket det. Det er sånt man virkelig våkner av, sier han.

Vest politidistrikt opplyser til NTB at de ikke har fått noen henvendelser fra folk om skjelvet.