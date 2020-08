Alle på hurtigruteskipet Roald Amundsen må testes på nytt

Alle på MS Roald Amundsen testes nå på nytt etter at flere på skipet har koronasymptomer. Samtidig overtar Tromsø kommune det medisinske ansvaret på skipet.

Kommuneoverlege i Tromsø Kathrine Kristoffersen sier at kommunen har overtatt det medisinske ansvaret for MS Roald Amundsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

NTB

– Alle de isolerte på skipet ble undersøkt på nytt i går. Flere av disse var isolert fordi de hadde delt lugar med andre som var bekreftet smittet tidligere, og mange av disse utviste symptomer på covid-19. Det var også personer som var i karantene, som hadde symptomer som ga mistanke om covid-19. Det endte med at vi besluttet at alle om bord skulle testes på nytt av dem som ikke hadde positive prøver fra før, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen på en pressekonferanse torsdag formiddag.

Personene må nå holde seg på lugarene sine til testresultatene er klare. De forventer svar på prøvene i løpet av ettermiddagen torsdag.

Kristoffersen sier samtidig at Tromsø kommune har overtatt det medisinske ansvaret for mannskapet om bord. Dermed er det medisinske personellet til Hurtigruten fritatt for sine oppgaver.

– Vi har ikke fått til det samarbeidet som er nødvendig for forsvarlig ivaretakelse av besetningen om bord, sier Kristoffersen.