TV 2 i svart for 480.000 Get-kunder fra midnatt

Det ble ikke enighet om en ny avtale mellom Get og TV 2 innen fristen midnatt søndag. Dermed mistet 480.000 Get-kunder TV2s kanaler.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2, sier Telia aldri har forsøkt å komme TV 2 i møte om en ny distribusjonsavtale. 1 av 2 Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix

– Vi sendte over vårt siste tilbud til Get klokka 23.40, tjue minutter før fristen, og var forberedt på å fortsette en forhandling om ny avtale på overtid. Men vi hørte ikke noe mer fra Get og ved midnatt skrudde de av signalene våre, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 til NTB.

Avtalen som reforhandles, regulerer hvor mye Get skal betale for TV 2s kanaler, slik at de kan legge kanalene i pakkene som de selger til sine kunder. Om lag 480.000 Get-kunder mistet signalene fra TV 2 ved midnatt.

Telia: – Beklager

– Vi beklager veldig overfor alle våre kunder. Dette er ikke en løsning vi har ønsket. Vi har jobbet hardt for å komme til enighet, men vi har dessverre ikke klart det, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge som Get er en del av.

Ifølge Willand har forhandlingene med Telia og Get vært uvanlig harde, og hun mener et brudd mellom partene har vært uunngåelig.

– Telia har aldri vært interessert å bli enige med TV 2. De har gitt oss tre tilbud som alle var under dagens pris. Vi har aldri tidligere startet en forhandling med at de har tilbudt oss mindre enn før, sier Willand og legger til at Get er det selskapet som i dag betaler den laveste prisen i markedet.

– Ser mindre på TV 2

Ifølge Kampanje skal TV 2 ha bedt Telia om rundt 100 millioner kroner mer i året for tilgang til sine kanaler, mens Telia og Get skal ha svart med å tilby 100 millioner kroner mindre.

Telia skriver i en pressemelding at deres kunder ser stadig mindre på TV 2 og at de ikke vil betale mer enn de allerede gjør for et dårligere tilbud.

– Kundene ser stadig mindre på TV2s kanaler, og Get kan ikke be sine kunder betale for innhold de ikke vil ha samtidig som TV 2 ønsker å begrense kundenes muligheter til å se innhold utenfor hjemmet, skriver selskapet, som legger til at de fremdeles er interessert i en ny avtale med TV 2.

– Vår dør står åpen, og vi setter oss ned når som helst for å forhandle videre, sier Kaalen.