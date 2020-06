Stortinget jekker opp krisehjelp med flere milliarder

Regjeringens koronapakker kommer til å bli plusset på med godt over tre milliarder i budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp, får NTB opplyst.

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre forhandler med Frp om revidert budsjett og koronatiltakene i fase 3.

Fremskrittspartiet gjenopptok samtalene med Høyre, KrF og Venstre torsdag. Partiene forhandler parallelt både om revidert nasjonalbudsjett og om de nye koronatiltakene i regjeringens såkalte fase 3-pakke.

– Det begynner å se bra ut, sa Frps nestleder Sylvi Listhaug torsdag morgen.

Hun bekrefter at hun har håp om å legge fram en enighet i løpet av dagen, men tar forbehold om at ingenting er klart før alt er klart.

Etter det NTB forstår, lå det i innspurten an til at budsjettet og koronatiltakene samlet blir jekket opp med nærmere fire milliarder kroner.

De største beløpene vil etter alt å dømme gå til en vei- og bompengepakke og en storsatsing på behandling som ikke er relatert til korona, på sykehusene. Frp har også krevd en eldrepakke på 400 millioner.

Nei til bomfri sommer

Et sentralt punkt i sluttfasen av forhandlingene har vært Frps krav om bompengefri sommer på riksveiene.

Torsdag morgen meldte NRK at det ikke blir fri bompassering på alle riksveier i sommer, men at det blir en annen modell som skal fjerne noen bomstasjoner.

Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) bekrefter at partiene begynner å nærme seg mål.

– Det blir en arbeidsøkt. Så får vi se hvordan det går. Men det har vært progresjon hver dag nå, sier Kapur til NTB.

De interne fristene for å nå enighet i forhandlingene er allerede blitt forskjøvet flere ganger. Saken skal behandles i stortingssalen tirsdag og fredag neste uke.

En eventuell avtale mellom forhandlingspartene må også godkjennes av Frps gruppemøte. Ved 12-tiden var det ikke kjent at partiet hadde innkalt til noe møte.

Flere nøtter

Også inntekter til Havbruksfondet har vært et sentralt tema i innspurten. Frp har ønsket en annen fordelingsnøkkel og større inntekter til kommunene på bekostning av staten enn det regjeringen har lagt opp til.

Når det gjelder Reisegarantifondet, har Frp ønsket å styrke pakken og sørge for at forbrukerne får igjen pengene sine, uten at selskapene går konkurs.

Frp har underveis i forhandlingene også krevd at avgiftsøkningen på ikke-alkoholholdig drikke fra 2018 reverseres. Tiltaket har en halvårseffekt på 365 millioner kroner.

Alt tyder på at Frp får gjennomslag for å reversere regjeringens forslag om å utsette kutt i makssatsen for eiendomsskatt. Det betyr at kuttet fra 5 til 4 promille for å begrense kommuners muligheter til å hente penger på eiendomsskatt kommer allerede neste år.

Etter det NTB erfarer, kommer ikke Frp til å inngå noen budsjettavtale uten at dette punktet er i boks.

27 milliarder

Utgangspunktet for forhandlingene er statsbudsjettet for 2020, som Frp-leder og daværende finansminister Siv Jensen la fram i fjor høst.

Men da koronaepidemien rammet Norge, måtte budsjettet bearbeides kraftig. Det ble i realiteten et «koronabudsjett», med kraftig oppjustert pengebruk.

To uker etter at forslaget til revidert nasjonalbudsjett (RNB) ble lagt fram 12. mai, la så regjeringen fram en ny tiltakspakke med en økonomisk ramme på 27 milliarder kroner.

I forhandlingene med Frp på Stortinget skal regjeringen ha fått tilslutning til sine hovedgrep. For regjeringen er hovedmålet å skape flere jobber og holde hjulene i gang.