Ropstad tror på snarlig avtale for ureturnerbare asylsøkere

– Jeg har et håp om en løsning før jul, sier Ropstad til NTB.

Han holder kortene tett brystet når det gjelder detaljene i avtalen, men er ikke fremmed for tanken om å bruke litt ekstra tid for å få det som han vil.

– Hvis vi må bruke to uker ekstra på nyåret for å få til noe som innebærer en bedre løsning, så må vi det, sier han.

Verkebyll

Saken ligger formelt på justisminister Jøran Kallmyr (Frp) sitt bord, men regnes som et av de store gjennomslagene KrF fikk da partiet trådte inn i regjeringen i januar. I Granavollen-plattformen heter det at regjeringen skal «legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge.»

Men siden da har partiene kranglet om hva det vil si å være «eldre». Kilder i Frp har uttalt til TV 2 at de har satt grensen til 55 år, noe KrF skal ha avvist. Med en slik grense ville engangsløsningen kun gjelde for et titall personer.

– Vi jobber for en engangsløsning som vil sikre amnesti for flest mulig. Det er totalt uforståelig at personer som har vært her i 15–20 år, ikke skal få lov til å jobbe, sier Ropstad.

I søkelyset

Det anslås at det er rundt 3.000 ureturnerbare personer, såkalt papirløse, i Norge. Disse har fått avslag på søknad om opphold, men kan av ulike grunner ikke returneres til hjemlandet.

I 2011 ble denne gruppa fratatt muligheten til skaffe seg lovlig arbeid av den rødgrønne regjeringen, noe KrF protesterte kraftig mot den gangen.

I slutten av november ble det satt et politisk flomlys på saken da det ble kjent at politiet har siktet tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett for å ha hatt en ureturnerbar kvinne fra Eritrea som ansatt i 14 år.

Saken skal for retten torsdag som en såkalt tilståelsessak, der politiet vil be om ubetinget fengsel i 45 dager for den 84 år gamle eks-biskopen.

Grasrotopprør

For KrF toppet saken seg på ny i helgen, da 95 partimedlemmer, flere av dem framstående fylkesledere, stilte seg i bresjen for et grasrotopprør med krav om at partiledelsen nå tar i bruk utestemmen når det gjelder ureturnerbare asylsøkere.

I et uvanlig kraftig opprop i avisa Vårt Land heter det at partiledelsen har sviktet i sitt forsvar for de ureturnerbare, og at de ikke har gått tydelig nok i forsvar for Stålsett og KrF-eren Arne Viste, som også har latt papirløse jobbe for seg. «KrFs ledelse i regjering, storting og landskontor har rett og slett utvist dårlig skjønn», heter det i oppropet.

Foranledningen var at KrF sammen med de øvrige regjeringspartiene stemte mot et SV-forslag i Stortinget om gi papirløse lov til å jobbe. Skuffende og uforståelig, mener de 95 KrF-erne.

– Ville ikke fått flertall

Ropstad peker på at selv om KrF hadde gått til det skritt å bryte med resten av regjeringen og stemme for et forslag fra opposisjonen, ville det ikke fått flertall.

– Men vi vil kjempe videre for vår politikk. Jeg vil gjøre det jeg kan for å sikre at flest mulig av disse menneskene ikke bare skal få lov til å arbeide, men også få bli i Norge, sier han.

Samtidig tror han at oppropet vil styrke KrFs forhandlingsposisjon innad i regjeringen.

– Jeg tror de andre ser at dette er en veldig krevende sak for KrF. Det gir litt ekstra tyngde, sier Ropstad.