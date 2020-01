Listhaug: – Respektløst av MDG

– Dette er respektløst av MDG. Å bruke kong Harald på denne måten politisk for å gjøre seg selv interessant, tror jeg det norske folk reagerer sterkt på, sier olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp).

MDGs Une Bastholm sa fredag at Equinor og regjeringen burde latt være å sette kong Harald i en situasjon der «han må kaste glans over et oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisen». Kongen deltar tirsdag på den offisielle åpningen av det nye oljefeltet Johan Sverdrup sammen med Listhaug og statsminister Erna Solberg (H).

Listhaug mener oljefeltet er den viktigste industriinvesteringen i Norge på flere tiår.

– Johan Sverdrup vil gi arbeid til mange mennesker over hele landet og bringe inn store inntekter til landet. I tillegg er utslippene svært lave sammenlignet med andre felt, sier olje- og energiministeren.

– Dette er virkelig noe å feire for hele landet, fortsetter hun.

