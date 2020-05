Bilist har kjørt inn i flere biler i Sverige

To personer er fraktet til sykehus etter at en bilist kjørte inn i flere biler utenfor et kjøpesenter i Erikslund i Västerås, melder Aftonbladet.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NTB

– To personer er fraktet med ambulanse til sykehus. Det er en påkjørt person og personen som kjørte bilen, opplyser en talsmann for politiet til avisen.

Omstendighetene rundt hendelsen er uklare, og det er heller ikke kjent hvor alvorlig skadd de to personene er.