Boligprisene steg med 1,4 prosent i februar, viser tall fra Eiendom Norge. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,7 prosent.

Så langt i 2024 har boligprisene i Norge steget med 4,9 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var litt over 4,4 millioner kroner ved utgangen av februar.

– Boligmarkedet har overrasket i årets to første måneder, og utviklingen er langt sterkere enn de fleste så for seg ved utgangen av 2023, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge i en pressemelding.

Boligprisene tok seg noe opp mot slutten av fjoråret, og i januar steg de med 3,4 prosent.

Ber Norges Bank revidere sin prognose

Ekspertene er uenige om utviklingen i prisene i 2024 og hvordan de vil slå ut på styringsrenta.

I desember hevet Norges Bank styringsrenta til 4,5 prosent, og flere banker fulgte etter med å heve boliglånsrenta. I slutten av januar holdt sentralbanken styringsrenta uendret.

I 2023 dro det svake nyboligmarkedet ned utviklingen i norsk økonomi, ifølge SSB. Det lave nyboligsalget siden sommeren vil gi svært lav aktivitet i byggenæringen i Norge i 2024, 2025 og 2026, ifølge Lauridsen.

Eiendom Norge-sjefen mener Norges Bank må ta grep.

– I mars kommer ny pengepolitisk rapport, og vi forventer at de reviderer prognosen for boliginvesteringene der. En svak utvikling i boliginvesteringene og derav norsk økonomi skal også påvirke Norges Banks rentebane på nedsiden fremover.

Norges Bank har lagt opp til et rentekutt i 2024. Det kommer trolig først til høsten.

Bekymret for byggebransjen

Randi Marjamaa, leder for personmarked i Nordea, sier at folk nå virker sikrere på at renten ikke skal bli høyere.

– Vi opplever at det er optimisme tilbake i boligmarkedet, og vi ser økt pågang på søknader om finansieringsbevis. Flere kunder ønsker igjen å «kjøpe seg opp» til en større eller bedre bolig, og vi merker at de er tryggere på at rentenivå og kostnader har nådd toppen, sier hun til NTB.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er enig i at boligmarkedet er på vei tilbake, men han er samtidig bekymret for krisen i byggebransjen.

– Den varsler en veldig svak tilbudsside med større svingninger enn ønskelig i boligmarkedet. Dette er et resultat av økonomiske konjunkturer i kombinasjon med en for passiv boligpolitikk. Prognoser indikerer at vi kan få en cocktail av reallønnsvekst, betydelige rentekutt, befolkningsvekst og boligmangel de neste par årene, som vil utløse sterk prisoppgang, sier han til NTB.

Skuddårsdagen påvirket

I februar ble det solgt 6899 boliger i Norge, noe som er 1,9 prosent flere enn tilsvarende måned i 2023. I februar ble det lagt ut 6858 boliger for salg i Norge, noe som er 2,7 prosent flere enn i samme måned i 2023.

– Dette må sees i sammenheng med at det er skuddår i år med en ekstra dag i februar. Så langt i år er det solgt og lagt ut mer eller mindre like mange boliger som i 2023, sier Lauridsen.

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Ålesund, hvor prisene steg med 2,8 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen-området med en sesongkorrigert nedgang 0,8 prosent.

– Med unntak av Drammen, Porsgrunn og Skien, Bodø og Fauske og Bergen var det oppgang i de sesongjusterte prisene i alle områder, sier Lauridsen.

I storbyene Oslo, Trondheim, Tromsø og Stavanger steg prisene med henholdsvis 1,3, 2,1, 2,1 og 2,9 prosent.