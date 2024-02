Kongehuset kunne mandag melde at kongen er på en privat tur til utlandet i neste uke, men turen kan ha startet før. Dermed kan det tenkes at han feirer dagen i utlandet, noe han har gjort flere ganger før.

Senest på 85-årsdagen i 2022 dro kongen og hele den nære familien på vinterferie sammen i utlandet.

Kong Harald ble født 21. februar 1937 på Skaugum og er med sine 87 år den eldste monarken i Europa.

Men til tross for alderen legger 87-åringen bak seg et begivenhetsrikt og aktivt år, med offisielle reiser i både inn- og utland.

Fanget laks på 10 kilo

Målet til kongen er å besøke alle landets kommuner, og etter fylkesturen til Nordland i fjor sommer mangler han bare 18 av 357 kommuner. I oktober fikk han også huket av Flå kommune på listen sin.

I august var kongen i Mjøndalen og fikk se konsekvensene av ekstremværet Hans på nært hold. I mars besøkte han Garnisonen i Sør-Varanger, som vokter Norges grense mot Russland.

Siden sist bursdag har kongen også gjort en storfangst. På sin årlige fisketur i Altaelva i fjor sommer dro han opp en laks på over 10 kilo, kunne Altaposten melde.

– Det var en helt vanlig laks på mellom 10 og 11 kilo, så fisk – det fikk en. Men det var litt lite vann, og det var varmt i vannet, sa kongen.

Snublet i Danmark

I september var kongeparet på feiringen av svenske kong Carl Gustafs 50 år på tronen, og i juni var kongeparet på offisielt besøk i Danmark.

Danmarksturen startet litt turbulent da kong Harald snublet på den røde løperen, men han tok fallet med humor, noe han er godt kjent for.

– Vi hadde en mottakelse hvor jeg demonstrerte min nesegruse beundring for dronning Margrethe – det gikk fint, sa kongen i etterkant.

Her i Norge har kongen tatt imot både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i desember og et statsbesøk fra Tanzanias president Samia Suluhu Hassan nå i februar.

De feiret også kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marits 50-årsdager i bakgården på slottet på sommeren.

– Gørrkjedelig

Det siste året har også bydd på noen sykdomsperioder for kongen, og han har vært sykmeldt med infeksjoner og koronasykdom.

I fjor sommer var han innlagt på Rikshospitalet i en uke.

– Det jeg kan si, er at det var gørrkjedelig, sa kongen og lo godt da han skulle oppsummere sykdomsoppholdet i etterkant.

– Varer livet ut

Kong Harald har tidligere gjort det klinkende klart at han kommer til å utføre sine plikter til «the bitter end», og at han ikke har tenkt å abdisere.

Det gjentok han også i januar, litt over en uke etter at danske dronning Margrethe abdiserte tronen til fordel for sin sønn, kong Frederik 10.

– Jeg fastholder det jeg har sagt hele tiden, at jeg har avlagt en ed til Stortinget, og det varer livet ut, sa kongen til NTB under et besøk på Pressens Hus i Oslo.

– Jeg har egentlig ikke gjort meg opp noen nye tanker rundt det, sa han.