Mann skutt og drept av politiet ved Notodden

En mann i 30-årene ble tirsdag ettermiddag skutt og drept av politiet på Bolkesjø turisthotell i Telemark, opplyser politiet i en pressemelding.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

NTB-Oddvar Sagbakken Saanum

Sørøst politidistrikt fikk melding om en truende mann ved hotellet klokken 15.27. Mannen framsto som påvirket.

– Politiet var fremme på stedet klokken 15:51. I situasjonen som oppsto ved kontakt med mannen, avfyrte politiet flere skudd, skriver politiet pressemeldingen.

Erklært død

Helsepersonell fra en ambulanse i umiddelbar nærhet iverksatte straks livreddende tiltak, men mannen ble erklært død klokken 16.35.

– På grunn av innholdet i den opprinnelige meldingen til politiets operasjonssentral, og ytterligere informasjon som ble gitt til politiet vedrørende mannens helsetilstand, ble det vurdert som tidskritisk for politiet å få kontroll på mannen. Innholdet i meldingen medførte også at det ble besluttet bevæpning av patruljen, skriver politiet.

I kontakt med politiet før

Politimester Ole Bredrup Sæverud sier til NTB at politiet har vært i kontakt med vedkommende tidligere.

Enkelte av mannens pårørende er varslet, men Sæverud opplyser at de fremdeles jobber med å kontakte andre pårørende.

Spesialenheten for politisaker er varslet og har iverksatt etterforskning.

– Vi støtter spesialenheten og etterforsker selv truslene fra mannen, sier politimesteren.

Bolkesjø ligger i underkant av to mil nord for Notodden sentrum og tre mil vest for Kongsberg.