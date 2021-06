Politiet fikk melding om hendelsen klokken 22.56. Det er ikke avklart hvor mange personer som er involvert, opplyser politiet.

Nødetatene var fremme på ulykkesstedet ved 23.30-tiden. Ifølge politiet blir E18 stengt fremover siden ulykkesstedet ligger helt inntil veien.

Vegtrafikksentralen opplyser torsdag kveld at en høyspentledning ligger over to veier, E18 og fylkesvei 3260.