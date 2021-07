Skotsk medie: Ajer ikke med i Celtic-troppen

Ifølge STV News er nordmannen ikke med i den registrerte troppen inn mot Champions League-kvalifiseringen.

Det har blitt spekulert mye i hva som er nordmannens neste stoppested, men det er trolig Brentford og Premier League-spill som venter kommende sesong. Brentford rykket opp fra Championship forrige sesong.

STV News skriver at klubben kan legge til ytterligere to navn til troppen som skal være registrert ved midnatt, men at Ajer mest sannsynlig ikke vil komme inn som en sen registrering med tanke på hans høye stilling i troppen.

Olivier Ntcham, som også ryktes å være på vei bort, er heller ikke i troppen.

NRK omtalte saken først.