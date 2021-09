Dette skjedde natt til onsdag

Kraftig jordskjelv i Mexico

Et kraftig jordskjelv rammet tirsdag kveld feriebyen Acapulco på Stillehavskysten i Mexico og fikk bygninger i hovedstaden – drøyt 32 mil unna – til å svaie.

Skjelvet hadde en styrke på 7, var 20 kilometer dypt og episenteret var 17 kilometer nordøst for Acapulco i delstaten Guerrero, ifølge Det amerikanske jordskjelvinstituttet USGS. Det er så langt ikke meldt om store ødeleggelser eller dødsfall.

1.704 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.704 koronasmittede i Norge. Det er 81 færre enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.428 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 1.335, så trenden er stigende.

Tirsdag var 103 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var ni flere enn dagen før. 32 av pasientene ligger på intensivavdeling, og blant de er 13 på respirator. Det er to færre på intensiv og én færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

526 nye koronasmittede registrert i Oslo

Det er registrert 526 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 152 færre enn samme dag forrige uke, men 106 flere enn mandag. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 402 smittede per dag. Smittetoppen i Oslo var 31. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 1.155 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Nordre Aker og Ullern bydel med henholdsvis 1.154 og 1.041. Tallene er lavest i bydelene Sagene, Frogner og Grünerløkka.

Britney Spears' far ber domstolen om å avslutte vergemålet over datteren

James Spears, faren til popstjerna Britney Spears, har levert rettspapirene som trengs for at han skal trekke seg fra vergemålet over datteren.

I midten av august gikk Jamie Spears med på å trekke seg som verge for datteren, men det ble ikke satt noen dato for når det skulle skje. Nå sier han at Britney Spears skal få avslutte vergemålet om hun ønsker det.

Over 40 døde i fengselsbrann i Indonesia

En massiv brann har rast gjennom et overfylt fengsel nær Indonesias hovedstad Jakarta og tatt livet av minst 41 innsatte. I tillegg er åtte alvorlig skadd og 72 har fått mindre skader, opplyser politiet.

Myndighetene etterforsker årsaken til brannen, som startet i C-blokken i Tangerang-fengselet i utkanten av Jakarta, opplyser en talsperson i justisdepartementet. Fengselet er laget for 1.225 innsatte, men huset mer enn 2.000 da brannen startet.