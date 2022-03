Mariupols viseordfører Sergej Orlov sier til BBC at det befant seg mellom 1.000 og 1.200 sivile i bygningen som ble bombet fra lufta, men det er ikke kommet opplysninger om drepte eller sårede. Det er heller ikke bekreftet fra annet hold at sivile befant seg i bygningen.

Sammenrast

Den militær-sivile ledelsen i Mariupol har delt bilder av teaterbygningen med Reuters og disse viser hvordan midtpartiet er totalt rasert. Det samme viser bilder og videoer som er delt i sosiale medier av blant andre Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Satellittbilder av bygningen, tatt for to dager siden, viser at det er skrevet «BARN» på russisk med store hvite bokstaver på plassen både foran og bak teaterbygningen.

Svømmehall

En svømmehall i Mariupol ble ifølge myndighetene i byen også bombet onsdag.

Neptun-hallen ligger rundt 4 kilometer fra teateret, og en video av bygningen delt i sosiale medier viser store ødeleggelser.

En lokal tjenestemann sier i en video delt i sosiale medier at redningsmannskaper forsøker å hente ut en gravid kvinne fra ruinene.

– Det var bare gravide kvinner og kvinner med barn under tre år her, sier tjenestemannen Maxim Kach.

Videoen er omtalt av CNN , som understreker at opplysningene ikke er bekreftet.

Nekter

Det russiske forsvarsdepartementet nekter for at det ble gjennomført angrep mot mål i Mariupol onsdag.

– Ifølge tilgjengelige data har det nasjonalistiske ukrainske Azov-regimentet angrepet teateret, som var minelagt tidligere, heter det i en uttalelse fra departementet.

Azov-regimentet var en ultranasjonalistisk milits som nå er en integrert del av den ukrainske nasjonalgarden.

– Russerne lyver om alt og hevder at det var hovedkvarteret til Azov-regimentet, men de vet at det bare var sivile der, skriver Kyrylenko på Facebook.

Ifølge ukrainske myndigheter er over 2.000 mennesker drept i Mariupol siden Russland invaderte Ukraina 24. februar.