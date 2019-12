Seks drept i skyting på sykehus i Tsjekkia

Tsjekkias statsminister Andrej Babis sier til statlig tsjekkisk TV at skytingen skjedde i et venterom på sykehuset, som ligger i byen Ostrava nordøst i landet.

Det ble innledningsvis opplyst at fire personer ble drept og to var alvorlig skadd. Babis opplyser at de to som var skadd, senere ble bekreftet drept.

– Gjerningsmannen skjøt angivelig fra nært hold og siktet mot hode og nakke, sier Babis.

Ifølge den tsjekkiske TV-stasjonen CT24 jakter politiet en mann med en rød jakke. Sykehuset ble evakuert etter skyteepisoden tirsdag morgen, og politiet har iverksatt sikkerhetstiltak som gjelder over hele landet.

Tsjekkisk politi opplyser på Twitter at en person har skutt seg selv i en bil etter at politiet i forbindelse med skytingen jaktet bilen og utløste skudd.