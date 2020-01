21-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde

En 21-årig mann er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år for grov kroppsskade mot en 16-åring ved Holmlia skole i Oslo. 16-åringen døde senere.

Voldsepisoden skjedde ved Holmlia skole i Oslo. Foto: Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

21-åringen er ikke dømt for vold med døden til følge, men for grov kroppskrenkelse og for ikke å ha tilkalt nødvendig helsehjelp.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, politiadvokat Børge Enoksen, melder TV 2.

Hendelsen skjedde ved Holmlia skole 12. juni i fjor. 16-årige Mohammed Altai fikk forstyrrelser i hjerterytmen. Han døde på Ullevål sykehus en snau måned senere.

«Kjærestelignende forhold»

Den tiltalte har ikke ønsket å forklare seg i retten, men har avgitt forklaring til politiet tidligere. Han skal ha fått greie på at Altai hadde et «kjærestelignende forhold» til lillesøsteren hans – og ønsket å snakke om det. Dette resulterte i at den tiltalte, som på det tidspunktet var 18 år, og Altai møttes ved en nedlagt volleyballbane på Holmlia.

Den tiltalte har videre forklart at han «slapset» til 16-åringen to ganger i ansiktet og to ganger på kroppen, uten at det var spesielt harde slag. Umiddelbart etterpå segnet offeret om og ble liggende på bakken med skum rundt munnen. Han ble raskt blå i ansiktet.

Et vitne tilkalte via telefon en mann som kunne førstehjelp, og det var først da han kom at ambulanse ble tilkalt.

Fikk beskjed om å ikke ringe ambulanse

«I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte ga ordre til de omkringstående guttene om ikke å ringe etter ambulanse, samt at han instruerte dem om å gi uriktige opplysninger til ambulansepersonalet og på sykehuset. Dette gjorde han for å redde seg selv, til tross for at han så at Altai var i en alvorlig hjelpetrengende situasjon. Imidlertid kan retten ikke legge til grunn at tiltalte burde innsett hvor katastrofal situasjonen faktisk var (hjertestans)», skriver dommer Kim Heger.

Retten mener det ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at Altai ville ha overlevd om ambulansen hadde kommet til stedet tidligere. Det er også usikkerhet rundt årsaken til hjerteproblemene og skadeutviklingen. Retten mener derfor det ikke kan knyttes ansvar til dødsfallet.

Det er også bakgrunnen for at den tiltalte slipper å betale oppreisningserstatning til den dødes foreldre. Han er heller ikke dømt til å dekke sakskostnader.

