20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde

En 20-årig mann er i Oslo tingrett dømt til fengsel i ett år for grov kroppsskade mot en 16-åring ved Holmlia skole i Oslo. 16-åringene døde senere.

Voldsepisoden skjedde ved Holmlia skole i Oslo. Foto: Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix

20-åringen er ikke dømt for vold med døden til følge, men for grov kroppskrenkelse og for ikke å ha tilkalt nødvendig helsehjelp.

Dommen er i tråd med påstanden fra aktor, politiadvokat Børge Enoksen, melder TV 2.

Hendelsen skjedde ved Holmlia skole 26. juni i fjor. 16-årige Mohammed Altai fikk forstyrrelser i hjerterytmen. Han døde på Ullevål sykehus en snau måned senere.

«I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte ga ordre til de omkringstående guttene om ikke å ringe etter ambulanse, samt at han instruerte dem om å gi uriktige opplysninger til ambulansepersonalet og på sykehuset. Dette gjorde han for å redde seg selv, til tross for at han så at Altai var i en alvorlig hjelpetrengende situasjon. Imidlertid kan retten ikke legge til grunn at tiltalte burde innsett hvor katastrofal situasjonen faktisk var (hjertestans)», skriver dommer Kim Heger.

Publisert: Publisert 24. januar 2020 10:35 Oppdatert: 24. januar 2020 10:51

