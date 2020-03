I denne italienske byen klarte de å begrense virusspredningen

I byen Codogno, der viruset først ble oppdaget i Italia, har myndighetene lyktes med å begrense spredningen. Å få folk til å holde seg hjemme var nøkkelen.

Det er ingen trengsel på fortauene Codogno, byen der det første koronatilfellet ble oppdaget i Italia. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

I tre uker har det vært stille i byen. Ingen barn har lekt i gatene eller på byens piazza, og kun de som virkelig må, har vært ute. Men det er også en annen lyd som ikke lenger høres så ofte. Lyden av ambulansenes sirener.

Codogno i Nord-Italia er den byen der det første tilfellet av koronaviruset ble oppdaget i landet. Myndighetene tok raskt grep og har gått foran med et godt eksempel overfor resten av landet på hvordan få kontroll over utbruddet.

Lærdommen er ganske enkel. Ved å holde seg hjemme kan man få bremset utbruddet. Codogno er den byen i Lombardia-regionen med flest smittetilfeller. Men antall nye tilfeller har gått ned. Betraktelig ned.

Fra 35 til 5 tilfeller daglig

Codognos innbyggere blitt vant til å isolere seg fra omverdenen og hverandre. De aller fleste har på seg ansiktsmasker. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Byen har 16.000 innbyggere, ikke større enn at alle kjenner noen av de om lag 200 som har fått påvist viruset, eller noen av de 34 som hittil er døde.

Da nyheten kom denne uken om at det hadde gått en hel dag uten at det var registrert nye smittetilfeller, gikk italienske medier nesten av skaftet. Og det var en medvirkende årsak til at statsminister Giuseppe Conte besluttet å innføre drastiske tiltak som å stenge av så å si hele landet.

Onsdag denne uken ble det registrert fem nye smittetilfeller. I begynnelsen av utbruddet ble det påvist i snitt 35 nye tilfeller daglig, opplyser byens ordfører Francesco Passerini.

– Det er en krig, men vi har alle muligheter til å vinne. I motsetning til våre bestefedre, som fysisk gikk i kamp for vår frihet, oppfordres vi til å ta ansvar og være rolige, sier han.

Respekterer regler

I løpet av de tre ukene som har gått, har Codognos innbyggere blitt vant til å isolere seg fra omverdenen og hverandre. De aller fleste har på seg ansiktsmasker når de er ute. Ikke fordi det er påbudt, men fordi det gir oppmerksomhet om at man må unngå nærkontakt med andre, sier Passerini.

Alle ser ut til å respektere å holde en meters avstand fra hverandre når de må ut for nødvendige ærender som en tur i banken, i matbutikken eller på apoteket.

Og innbyggerne i Codogno har lært seg å tilpasse seg. Når de ikke lenger kan gå til messe i kirken, så har en lokal radiostasjon begynt å sende messen på radio, ispedd nyhetsbulletiner fra det lokale sivilforsvaret eller fra ordføreren.

Togene stopper ikke lenger på stasjonen, ingen skal reise noe sted likevel. Butikker som ikke selger helt nødvendige varer, holder stengt, de har ikke kunder likevel.

– Codogno har vært i søkelyset siden dag én, sier Rosy Ronsivalle, som har stoppet ved en kiosk for å kjøpe aviser på vei hjem fra apoteket.

– Men vi har oppført oss riktig.

Det ser ut til å ha gitt resultater.