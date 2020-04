Koronatiltak: Nye smittetall viser regjeringens dilemma

Tegn på langt mindre smittespredning viser den krevende avveiningen regjeringen må gjøre når den avgjør om tiltakene skal videreføres, skjerpes eller lempes på.

Oslo-byråden sier det er uaktuelt å åpne skoler og barnehager i hovedstaden rett etter påske. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

NTB

Beregninger fra helsemyndighetene viser at hver koronasmittet person i Norge nå i snitt overfører smitten til under én ny person, meldte Filter Nyheter mandag.

Det kommer fram i en av rapportene som nå overleveres til regjeringen, ifølge nettavisen, som har fått opplysningene bekreftet fra flere kilder med innsyn i tallmaterialet. Også NTB får bekreftet opplysningene.

Dersom tallene blir offisielt bekreftet, betyr det at koronautbruddet i Norge ikke lenger vokser, og at antallet sykehusinnleggelser vil gå ned dersom dagens tiltak videreføres.

Men avveiningen er krevende for regjeringen: Hvis den beslutter å lempe på tiltakene, vil det være en risiko for at smittespredningen blusser opp igjen.

Hemmelige ekspertråd

12. mars innførte regjeringen de mest dramatiske tiltakene noensinne i fredstid: Skoler og barnehager ble stengt, frisører, treningssentre og svømmehaller måtte lukke dørene og fritidsreiser ble frarådet. Tiltakene ble 24. mars forlenget til 13. april.

Det er ventet at de fleste restriktive tiltakene blir videreført, men at det kan komme enkelte lettelser. Trolig vil regjeringen være svært forsiktig med å lempe på for mange tiltak, av frykt for å måtte stramme inn igjen senere.

Beslutningen kan bli fattet på regjeringskonferansen tirsdag formiddag og bli lagt fram senere samme dag, etter det NTB forstår. Samtidig kan fremleggelsen drøye til onsdag.

Regjeringen har valgt å hemmeligholde de tre rapportene som skal bidra til beslutningsgrunnlaget. Folkehelseinstituttet gir råd om smittespredning, et eget utvalg leverer mandag sin rapport om økonomiske følger av tiltakene og et skoleutvalg ga sine innspill sist fredag.

Samtidig har Helsedirektoratet gitt overordnede råd om hva som bør skje med de mange ulike tiltakene.

Skoler og bedrifter

Et stort spørsmål er når skoler og barnehager skal åpne igjen. Lokale myndigheter i Oslo, Trondheim og Kristiansand har alle varslet at de ikke rekker å åpne skolene rett etter påske.

Også Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund er tydelige på at de ikke ønsker at barnehager og skoler skal åpnes rett etter høytiden.

Men regjeringen presses hardt fra andre kanter. Norsk Industris sjef Stein Lier-Hansen ber om at barnehager og barneskoler åpner igjen, slik at folk i industrien kan komme seg på jobb.

– Åpning av skoler og barnehager, i tillegg til mer fleksibel håndtering av reiseregler og karantene, er viktigst for å få hjulene i gang, skriver NHO i et notat.

Vil vare lenge

En trinnvis skoleåpning kan være en mulighet. Det kan skje i form av differensiering eller ulike ordninger for ulike deler av landet, fremholdt statsminister Erna Solberg (H) i et intervju med VG fredag.

Én mulighet kan derfor være å holde skolene stengt den første uken etter påske, men så åpne gradvis opp.

Forbud mot å overnatte på hytta er et annet mye omtalt grep regjeringen har tatt. At det skulle komme et signal fra regjeringen midt i påskeuken om å lette på nettopp dette tiltaket, anses som lite trolig.

Solberg advarer mot å tro på full reversering av koronatiltakene etter påske.

– Jeg tror vi må være innstilt på at vi vil ha ganske mange begrensninger en god stund fremover i vår, men det er ikke sikkert vi skal ha de samme begrensningene, sier hun.