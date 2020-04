Russen med massesøksmål etter avlyst landstreff i Kongeparken

Advokatfirmaet Elden DA representerer russ 2020 som nå går til sak mot Landstreff Stavanger i Kongeparken for å få pengene sine tilbake for avlyst arrangement.

Fra landstreffet for russ 2018 i Kongeparken på Ålgård. Kongeparken kan ende med et samlet krav på mot 20 millioner kroner hvis billettkjøperne som ikke har godtatt kompensasjon i form av festivalpass slutter seg til massesøksmålet. Foto: Illustrasjonsfoto: Carina Johansen / NTB scanpix

Det var ventet over 14.500 russ til Landstreff Stavanger i Kongeparken, som er ett av flere arrangementer som er avlyst på grunn av koronaviruset.

– Vi har vært i dialog med representanter fra russen i ettermiddag. Allerede nå stiller 500 seg bak et krav om tilbakebetaling. Det er nok til at vi kan kjøre i gang en rettslig prosess, sier advokat Svein Kjetil Lode Svendsen i Advokatfirmaet Elden DA til NRK.

Ifølge ham er jussen i saken «ganske grei».

– Russen har til sammen betalt inn noen titalls millioner kroner til et arrangement som det ikke blir noe av. Da har de krav på å få pengene tilbake.

Forbrukerrådet har ved flere anledninger påpekt det samme.

Lund Gruppen tilbød russen et festivalpass til et lite utvalg musikkfestivaler i år eller neste år eller to sesongkort i Kongeparken, noe rundt halvparten av russen skal ha akseptert, ifølge pressekontakt Aasmund Lund.

– Vi har ingen muligheter til å betale dette uten å gå konkurs, sier Lund.

Kongeparken kan ende med et samlet krav på mot 20 millioner kroner hvis resten av billettkjøperne slutter seg til massesøksmålet. Facebooksiden «Gi russen tilbake LS-pengene» har tirsdag kveld rundt 4.700 medlemmer, mange av dem foreldre.