Den nye kapteinen om bord på Den Sorte Dame er Pål Christian Eggen.

– Dette kommer til å bli utrolig gøy! Jeg gleder meg stort til å ta fatt på denne ikoniske rollen som selveste Kongen på Havet, sier Pål Christian Eggen.

Eggen er utdannet ved Statens Teaterhøgskole og har vært med i flere skuespill og TV-innspillinger. I årene 2019–2021 hadde han hovedrollen som Peer Gynt på Gålå.

Terje Formoe, som står bak universet, og som selv spilte Sabeltann først, har brukt god tid på ansettelsesprosessen.

– Rollen som Kaptein Sabeltann er svært betydningsfull for publikum og fans fra hele landet. Det har derfor vært viktig for oss å bruke tid på prosessen sånn at vi er sikre på at vi har funnet rett kandidat, sier Formoe i en pressemelding.

Siden første forestilling har det blitt solgt nærmere to millioner billetter til de populære forestillingene i Kristiansand Dyrepark. Nå er det Eggen som skal trollbinde publikum i de sene kveldstimer.