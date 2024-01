Spesielt i hovedstaden kan det bli rekordkaldt.

– Kulderekorden her på Blindern i Oslo er fra 1941. Den gang var temperaturen – 26 grader, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Han forklarer at de svært lave temperaturene i hovedstaden skyldes at kald luft, den såkalte Sibirkulda, har samlet seg til et høytrykk som nå trekker ned over Skandinavia.

Ifølge Granerød er det flere faktorer som spiller inn.

– Prognosene tyder på at det vil bli rekordkaldt, men det vil avhenge av skydekket. Sannsynligheten er nok størst for at det ikke blir noen kulderekord, men det er likevel en mulighet.

Sibirkulde

Værkaoset i Agder vil gradvis avta de nærmeste dagene.

– De siste dagene har vi har vi hatt lavtrykksaktivitet i Nordsjøen, som har gitt svært mye snø og kraftig vind på Sørlandet, sier Granerød.

Han sier at dette er avtagende og at det går mot oppholdsvær fram mot torsdag. Dette lavtrykket vil bevege seg sørøstover og vil føre til et høytrykk som vil dra med seg Sibirkulda.

Dermed vil det verste snøværet ha gitt seg mot slutten av uken.

Varmere i nord

Også i deler av Møre og Trøndelag vil det bli kaldt torsdag.

– Så kaldt som minus 20 i indre strøk, og nærmere minus fem til minus ti i ytre. Her blir det mulighet for snø, dersom det skulle bli skyet, sier meteorologen.

I motsetning til sør i landet, vil gradestokken stige sakte i Nordland og Troms. Her vil kulda fortsatt bite godt fra seg den nærmeste tiden, men slippe taket fra fredag.

I helgen vil temperaturene i Tromsø ligge på minus fem, seks grader.

– Lavtrykket fra vest gir mulighet for snø og sludd fra fredag til søndag, men ikke i store mengder, sier Granerød.

For dem lengst i nord gjelder det derimot å kle seg godt i dagene framover. Fra fredag vil temperaturen ligge på minus 20 grader.

– Dette er fremdeles kaldt, men likevel noe mindre bitende enn tidligere denne uken, ifølge meteorologen.