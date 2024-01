Sørkoreansk opposisjonsleder knivstukket

Lederen for Sør-Koreas opposisjonsparti, Lee Jae-myung, er sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket i halsen under et pressemøte.

Lee møtte pressen på byggeplassen til en ny flyplass utenfor storbyen Busan da han ble angrepet tirsdag. Video fra stedet viser en person som går rett mot Lee fra en klynge av TV-fotografer og stikker ham i halsen.

Gjerningsmannen ble pågrepet umiddelbart. Lee er ved bevissthet og får behandling på sykehuset, sier en representant for partiet.

«Alvorlig hendelse» på Elverum

Innlandet politidistrikt varslet i natt at de etterforsker en alvorlig hendelse på Elverum. Politiet har ikke svart på henvendelser eller opplyst hva som har skjedd.

Østlendingen skriver at et politihelikopter sirklet over sentrum i lang tid. Avisa har også publisert bilder som viser politiet i arbeid på parkeringsplassen ved sykehuset, der de har plassert ut flere markører på bakken.

– En kamp mot klokka

Innsatsen for å redde dem som er rammet av mandagens kraftige jordskjelv i Japan, er en kamp mot klokka, sier statsminister Fumio Kishida. Han sier forsvaret allerede har sendt ut over 1000 soldater til de berørte områdene, og at de vil fortsette å bistå dem som er rammet.

Minst 24 personer er bekreftet omkommet etter skjelvet, som hadde en styrke på 7,5.

Massearrestasjon av migranter i Russland

Politiet i Russland har brukt nyttårshelgen til å gjennomføre razziaer mot migranter over hele landet. Tusenvis er anholdt, og over 100 risikerer å bli utvist, skriver det statlige nyhetsbyrået Ria.

En tadsjikisk mann utkledd som julenisse var en av migrantene som ble pågrepet i hovedstaden Moskva, skriver nyhetsnettstedet SOTA.

President Vladimir Putin sa nylig at Russland har over 10 millioner arbeidsinnvandrere.

Krevende kjøreforhold flere steder

Det har snødd kraftig i Agder i natt – og Vegtrafikksentralen ber folk ta med varme klær og spade i bilen, eller vurdere hjemmekontor.

Også andre steder på Sør- og Østlandet er det krevende kjøreforhold etter de siste dagenes snøfall.