Opptakene starter på Oscarborg, der oberst Birger Eriksen var kommandant på den utdaterte festningen på den lille øya i Oslofjorden denne våren.

Eriksen mangler ifølge filmomtalen alt: Mannskap, moderne våpen, etterretning og ikke minst – klare ordre fra sine overordnede. Når verdens mektigste krigsmakt går til angrep, har Eriksen kun én å rådføre seg med – seg selv. Da ytrer han de berømte ordene: «Visst Fanden skal der skytes med skarpt!».

– Få enkeltmennesker har påvirket landets skjebne under krigen så direkte som Birger Eriksen. Den vanskelige beslutningen om å skyte eller ikke blir et intenst actiondrama, sier regissør Daniel Fahre om filmen, som får premiere i 2025.

Fahre har vært fascinert av Birger Eriksens historie så lenge han kan huske. Også filmens manusforfatter Axel Hellstenius kjenner historien godt: Han har skrevet to bøker om dramaet på Oscarsborg.

Mens de fleste kjenner til Blüchers skjebne, er det som skjedde med den aldrende obersten etter krigen mindre kjent. Seks år senere må han svare på anklager om inkompetanse og feighet foran en militær kommisjon nedsatt av Stortinget.

– Den dårlige behandlingen Eriksen fikk av den militære undersøkelseskommisjonen er ukjent og et spennende aspekt ved historien som vi ble tipset om av nåværende kommandant på Oscarsborg festning, Per Egil Grimstad. Dette gjør oss i stand til å fortelle spennende og helt nye sider av dette viktige kapittelet av vår historie, sier Daniel Fahre.

Produsentene bak, Tom Marius Kittilsen og Knut Inge Solbu, mener tematikken i filmen er mer aktuell enn på lenge.

– Mobilisering og beredskap er igjen på dagsordenen. Faktisk viser Ung Undersøkelsen i 2022 for første gang at krig er den enkeltsaken flest unge mellom 16–29 år bekymrer seg mest for, påpeker de.