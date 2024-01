– De siste dagene har det vært kamphandlinger rundt det europeiske sykehuset hele tiden. Flere som har søkt tilflukt i sykehuset, flykter nå herfra, sier Fosse i en video sendt til NTB sent søndag ettermiddag.

– For tre timer siden ble sykehuset angrepet av en liten drone, som skjøt med automatvåpen mot administrasjonsbygget, sier den erfarne norske kirurgen.

Han opplyser ikke hvorvidt noen ble såret av skuddene, men legger til:

– Det er klart dette virker skremmende både på pasienter, de ansatte og de som har søkt tilflukt her, sier Fosse til NTB.

22.000 internflyktninger

Det er nå rundt 650 pasienter på sykehuset. I tillegg har rundt 22.000 internt fordrevne palestinere søkt tilflukt der, opplyser Fosse.

– Det er et par tusen færre enn da vi kom. De er utrygge, skriver kirurgen på WhatsApp.

Sammen med fem andre norske leger og sykepleiere fra Norwac bistår 73-åringen palestinske kolleger på Gaza European hospital i Khan Younis. Byen huser hundretusenvis av internflyktninger, men har de siste ukene vært åsted for noen av de hardeste kampene i krigen.

Sammen med fem andre norske leger og sykepleiere fra Norwac har Erik Fosse i ti dager bistått palestinske kolleger på Gaza European hospital i Khan Younis. Bildet er sendt fra Norwac til NTB torsdag denne uken. Foto. Norwac / NTB

IDF-ordre om evakuering

Sykehuset ligger i et område som den israelske hæren IDF nå har beordret evakuering av, opplyser Fosse, som sier det også gjør folk redde.

– Dagens droneangrep må sees i den sammenheng. De skjøt i husveggen, men det oppfattes som en advarsel, skriver Fosse.

Fosse forteller at det de siste to dagene har kommet færre akutte pasienter til sykehuset.

– Vi tror det er fordi folk er redde for å komme hit, sier han.

1 / 2 Israel igangsatte tidligere denne uka en ny offensiv i Khan Younis for å ta kontrollen over byen fra Hamas. Det har vært voldsomme kamper her de siste dagene. Bildet er tatt onsdag.



Voldsomme kamper

Israel igangsatte tidligere denne uka en ny offensiv i Khan Younis for å ta kontrollen over byen fra Hamas. Det har vært voldsomme kamper her de siste dagene.

IDF opplyser søndag at de har «eliminert et antall terrorister» i byen, og nyhetsbyrået AFPs journalister meldte om tykk røyk over Khan Younis søndag morgen.

I den norske gruppen er også ortoped Geir Stray Andreassen, ortoped Thor-Erling Fosse Engemyr, operasjonssykepleier Hilde Vollan, operasjonssykepleier Kjersti Fiveland og anestesilege Mohammed Abou-Arab.

De ankom det krigsherjede området 10. januar. Planen har vært at de skal avløses av et annet Norwac-team etter to uker.

Kun 16 av Gazas 36 sykehus er i dag i drift, og bare delvis, ifølge FN. Over 25.100 palestinere er blitt drept i israelske angrep mot Gaza siden 7. oktober, ifølge helsemyndighetene, 178 bare det siste døgnet.

Flere sykehus i fare

Tidligere denne uka flyktet både pasienter helsepersonell fra Nasser-sykehuset, som ligger rundt 10 kilometer unna det europeiske sykehuset i Khan Younis.

Andre øyevitner beskrev i helgen bombardementet rundt sykehuset som det mest intense på flere dager. Fredag ble Al-Amal-sykehuset rammet av et israelsk droneangrep som såret flere internt fordrevne, ifølge Palestinsk Røde Halvmåne.

Nasser er Gazas største fungerende sykehus. Israel hevder Hamas-krigere opererer fra dette og andre sykehus, noe både den palestinske gruppen og sykehuspersonell benekter.

Lørdag kveld sa IDF-talsmann Daniel Hagari at soldater har funnet en tunnel i Khan Younis der israelske gisler tidligere var holdt fanget.