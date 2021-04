Raja sa at ingen trodde under 17. mai i fjor at det ville være restriksjoner under årets feiring.

– Nå står vi her igjen for å si at pandemien vil prege feiringen av vår nasjonaldag også i år, sier han.

– Jeg har vært i dialog med flere 17. mai-komiteer over hele Norge, og også i år er det mange kreative planer som blir laget av iherdige komitéarbeidere slik at feiringen lokalt blir best mulig etter forutsetningene som er, sier Raja.