FHI-bereg­ning: Rundt 100.000 nordmenn har hatt covid-19

Rundt 100.000 personer i Norge har vært koronasmittet, ifølge FHIs siste beregninger. Det er for tiden trolig like mye smitte i samfunnet som i april.

Det er trolig like mange smittede ute i samfunnet som under forrige topp i april, ifølge FHI. Her er folk ute i julegatene i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

– Siden starten av epidemien anslår vi at totalt 97.000 personer i Norge har vært smittet, skriver FHI i sin siste modelleringsrapport for pandemien.

Dette tallet beskriver situasjonen på søndag, og med dagens smittetrykk vil antall smittede siden den gang trolig ha oversteget 100.000.

Det er imidlertid stor usikkerhet rundt tallet, blant annet fordi langt ifra alle smittetilfeller blir oppdaget. FHI anslår at de 32.767 bekreftede smittetilfellene som var registrert søndag, utgjør rundt 34 prosent av totalen.

Med 95 prosents sikkerhet slås det fast at det har vært mellom 86.000 og 109.000 smittede i Norge.

Tilbakegang

Den siste ukesrapporten fra FHI viser at smittespredningen har stoppet opp, og at det for første gang siden første halvdel av oktober ble meldt om færre smittede enn uken før.

– Reduksjonen i antall smittende kan skyldes at vi ser resultater av de nye tiltakene. Vi håper og vi tror at det er grunnen – iallfall den viktigste grunnen. Men det kan også være resultat av at færre testet seg, sa Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg da hun presenterte tallene på regjeringens koronapressekonferanse onsdag.

FHI påpeker i ukesrapporten at antall testede falt med 16 prosent fra uke 46 til uke 47.

Like mange smittede som i april

I modelleringsrapporten beregnes smitten ute i samfunnet til å være lik som i april, under pandemiens forrige topp. I april ble det registrert langt færre smittede i FHIs systemer, men langt færre ble også testet.

Det nasjonale R-tallet, som viser hvor mange nye hver smittede smitter videre, anslås nå å være på 1,01, basert på beregninger i perioden fra 5. november. Dersom smittesituasjonen holder seg på samme nivå, vil man derfor ha omtrent like mange smittede daglig i tiden framover.

FHI beregner at man vil ha rundt 1.300 smittede daglig om én uke med dagens smittesituasjon. Dette inkluderer både påviste smittetilfeller og dem som ikke blir påvist.

De siste tallene, som kom natt til torsdag, viser at det ble registrert 551 nye smittetilfeller i løpet av det siste døgnet.

Øker på Østlandet

De regionale variasjonene i smittesituasjonen er store. Det er nå kun på Østlandet at FHI slår fast at smitten øker. Dette gjelder både for Oslo og Viken, hvor R-tallet er beregnet til 1,3, mens FHI betegner trenden i Innlandet som «sannsynlig økende».

Smittetrenden omtales som usikker i Agder, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Vestland. De fleste av disse fylkene har et R-tall på under 1, men det er stor usikkerhet knyttet til hvor nøyaktig denne beregningen er.

Møre og Romsdal er det eneste fylket i landet med «sannsynlig synkende» smittetrend.

R-tallene ute i fylkene er beregnet slik (for perioden fra 26. oktober til nå):

Agder: 1,1

Innlandet: 1,4

Møre og Romsdal: 0,7

Nordland: 0,7

Oslo: 1,3

Rogaland: 0,9

Troms og Finnmark: 0,9

Trøndelag: 1,0

Vestfold og Telemark: 0,9

Vestland: 1,0

Viken: 1,3