Gatekunstner i sving på barne­avde­ling under koro­naen: – Vi redder ikke liv, men kanskje et øyeblikk

Er det å utsmykke en barneavdeling på et sykehus «en nødvendig reise»? – Jeg var på nippet til ikke å dra. Men så innså jeg hvor viktig dette var.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Annabell (8) liker de fargerike romkameratene sine, som Frode «Uglylogo» Skaren har utsmykket sengerommet «hennes» med på Akershus universitetssykehus. Foto: Gitte Johannessen / NTB

NTB-Gitte Johannessen

LØRENSKOG: Det sier trebarnsfaren og gatekunstneren Frode Skaren, som maler under navnet Uglylogo. Han reiste fra det nærmest smittefri hjemstedet Kvinesdal til barneavdelingen på Akershus universitetssykehus i Lørenskog.

– Jeg satt der nede på bygda og leste om hvor skummel smittesituasjonen var i hovedstadsområdet, medgir Skaren. Som nå er innlosjert i en egen sykehusleilighet den neste uken for å male, og som vil koronateste seg før han reiser hjem igjen.

Når han er ferdig med oppdraget, vil et førtitall fargeglade figurer sprette rundt i sykehusrommene og korridorene som huser barn med kreft eller som er under ortopedisk og kirurgisk behandling.

– Vi redder ikke liv, men det er noe positivt vi kan bidra med, sier James Finucane, kurator i Oslo Street Art, som fikk forespørselen fra barneavdelingen. Han tenkte det ville passe med Frode Skarens humoristiske gatekunst og illustrasjoner.

– Kanskje kan vi redde et øyeblikk, foreslår Skaren, som er i ferd med å skisse opp de geometriske figurene som skal pryde det første sengerommet han gir seg i kast med.

Frode Skaren, som lager streetart og illustrasjoner under navnet Uglylogo, i gang med en vegg i korridoren på barneavdelingen på Akershus universitetssykehus mandag. I løpet av en uke skal minst 40 karakterer opp på veggene. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Mindre skummelt

At kunsten er viktig er iallfall avdelingsleder Else Andresen overbevist om. Det var hun som kontaktet Finucane da det vanket midler til barneavdelingen.

– Bilder, farger og figurer fenger barn, og kan gjøre miljøet litt mindre skummelt og gjenkjennelig. De kan avledes litt fra smerte og redsel, og det gjør det også lettere å starte kommunikasjon med dem når vi sammen ser på bildene. På det gamle sykehuset hadde vi en vegg dekorert av en skoleklasse. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg trillet barn opp og ned langs den for å avlaste foreldrene og avlede, mens vi begynte med å snakke om hva vi så, forteller sykepleieren.

Men i det «nye» sykehusbygget til Ahus, som sto klart for mer enn ti år siden, er veggene fremdeles veldig hvite. Else Andresen forteller til NTB at hun ønsket seg mer farger, og «noe som kunne fenge store og små». For barneavdelingen rommer pasienter fra 9 til 18 år.

– Det er ikke så gøy å være 17 år og ligge på sykehus omgitt av Fantorangen og delfiner, sier hun med et lite smil.

Frode Skaren reiste fra Kvinesdal til Lørenskog for å utsmykke barneavdelingen i tredje etasje på Akershus universitetssykehus. Det er en sengepost, der unge pasienter iblant ligger lenge – eller kommer flere ganger. Foto: Gitte Johannessen / NTB

– Et lyspunkt

Derfor kontaktet hun sykehusets ungdomsråd , som består av unge med erfaring fra det å være syk. Og de likte ideen med street art. Tanken bak er at karakterens form og farge vil treffe de minste, mens de større pasientene vil like humor og uttrykket deres.

– Jeg tror de vil skape en god stemning, sier Else Andresen om det som snart vil glede unge pasienter – som under pandemien ikke kan få besøk av søsken eller venner.

Takket være midler fra en barneskole som måtte koronaavlyse klasseturen, en videregående skole som donerte overskuddet fra sitt Ungt entreprenørskapsprosjekt, samt bidrag fra en lokal bank og Barnekreftforeningen i Oslo og Akershus kunne Finucane og Skaren sist fredag bære inn over 10 liter fargeglad maling.

– Vi var litt bekymret da koronaen tok seg opp, men vi får det til smittevernmessig. Det er ikke så mye annet positivt som skjer, så dette blir et lyspunkt. Vi har gledet oss til det siden mai, sier Else Andresen.

En liten trekant over klesknaggene gir gjenkjennelseseffekt for de minste når samme karakter dukker opp inne i rommet. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Nå er det ikke lenger bare et medbragt kosedyr som holder pasienten på dette rommet med selskap. To nye karakterer signert Frode «Uglylogo» Skaren har dukket opp på veggene. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Klar til jul

– Kanskje er det ekstra nødvendig nå, sier James Finucane i Oslo Street Art, som står bak utsmykkingsoppdraget. Han prioriterte barneavdelingen – også som et bidrag til helsearbeiderne som har stått fremst i kampen mot korona.

– Det har vært et utrolig dystert år, og denne vinteren kommer til å bli spesielt tøff med stadig strengere tiltak. På toppen av dette vil noen barn befinne seg på sykehuset ved juletider. Det minste vi kan gjøre er å gi pasienter og ansatte noe å smile om i form av Frodes fargerike karakterer, som vi håper vil bringe mange smil til både barn og voksne, sier Finucane til NTB.

Samtidig påpeker han at det også er viktig å støtte kunstnerne under koronapandemien.

– Kulturbransjen er hardt rammet, og har lidd uproporsjonalt mye. Vi vurderer hvert prosjekt nøye, for ikke å ta unødig risiko.

At den smilende trekantkarakteren tar selfie, er kanskje ingen tilfeldighet: Frode «Uglylogo» Skaren lar den pynte opp i isolatrommet på barneavdelingen på Ahust. Foto: Gitte Johannessen / NTB

Skjult moro

Frode «Uglylogo» Skaren skapte de fargerike figurene spesielt for barneavdelingen på Ahus, og skal male – ikke spraye – dem på veggene.

– Jeg bruker rull og pensel og er dermed ikke den typiske streetartisten, sier Skaren, som etter å ha studert visuell kommunikasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo flyttet hjem igjen til Kvinesdal der han har studio i en ombygd låve.

– Jeg jobber mest som illustratør, og lager positive og glade karakterer. Men jeg holder også på med å utsmykke en 140 meter lang vegg i Kvinesdal sentrum! På veggene her valgte jeg universale former, som firkanter, trekanter og sirkler, som jeg håper blir tidløse. De samme karakterene går igjen, for å skape gjenkjennelse hos de minste. Men jeg legger også inn noen skjulte ting – som de eldre ungdommene og de voksne ansatte og besøkende kanskje vil oppdage etter hvert, lover han.

Frode «Uglylogo» Skaren (t.v.) rykket inn på barneavdelingen på Akershus universitetssykehus sist helg, for å dekorere både sengerom som dette og korridorene med en hærskare fargerike karakterer. Her sammen med avdelingsleder Else Andresen og James Finucane i Oslo Street Art. Foto: Gitte Johannessen / NTB