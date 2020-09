Nye regler åpner for mer snøscooterkjøring

Flere hyttefolk kan nå få mulighet til å bruke snøscooter for å frakte bagasje og utstyr.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fra i vinter kan kommunene gi flere lov til å bruke snøscooter for å frakte bagasje og utstyr til hyttene. Bildet er tatt på Hardangervidda i påsekn. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

NTB

De nye reglene som trer i kraft fra 1. oktober, gir kommunene mulighet til å gi flere tillatelse til å kjøre i utmark.

– Det vil nå ikke lenger være krav om at hytter må ligge minst 2,5 km fra brøytet vei for at det skal kunne gis tillatelse til bruk av snøscooter for transport av bagasje og utstyr, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet gikk i mai sammen og sørget for flertall for endringen.

Klima- og miljødepartementet understreker at det ikke er tillatt med ren persontransport til hytta. Kommunene må også tydelig angi hvilken trasé som skal brukes, for eksempel på et kart. Det er for å unngå å skade sårbar natur og forstyrre dyreliv.

– Det er også viktig å presisere at kommunene kan velge ikke å gi tillatelse til snøscooterkjøring til hyttene, sier Rotevatn.