Kvinne funnet død i leilighet i Åsane i Bergen

En kvinne i 20-årene ble sent lørdag kveld funnet død i en leilighet i Åsane i Bergen. En mann i samme leilighet er sendt til sykehus.

NTB-André Lorentsen

– Både kvinnen og mannen er i 20-årene, vi er ikke sikre på hva som er skjedd, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt til NTB.

Nødetatene rykket klokken 23.30 lørdag kveld ut til en leilighet i Åsane i Bergen etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra familien til personen som bodde i leiligheten.

– På stedet ble det funnet en ung mann og en ung kvinne. Kvinnen ble erklært død på stedet. Politiet kan på det nåværende tidspunkt ikke si noe om dødsårsaken og dødsfallet fremstår som mistenkelig, sier Dahl-Michelsen i en pressemelding like før klokken 3 natt til søndag.

Snakker med naboer

Han opplyser at kvinnens pårørende er varslet og at politiet er på stedet natt til søndag og gjør innledende undersøkelse

– Vi vil kunne si mer om saken i løpet av formiddagen søndag, legger operasjonslederen til.

Politiet har vært i kontakt med mannen som er innlagt på Haukeland universitetssjukehus, men han er ikke avhørt, får NTB opplyst ved 6-tiden søndag morgen. Politiet vil søndag snakke med naboer.

Vil ikke si noe om skader

– Dette er et hus med flere leiligheter over mange plan, hvor det er ulike typer husholdninger. Det var kun disse to i den aktuelle leiligheten da politiet ankom. Vi har ikke grunn til å tro at det bor andre folk i leiligheten enn disse to personene, sier innsatsleder Tom Johannessen til Bergens Tidende. som først skrev om saken.

Politiet ønsker ikke å si noe om hvilken type skader kvinnen og mannen hadde.