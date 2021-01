Etter en dag med død og herjing fortsetter republikanere å protestere mot valgresultatet. Dette er det viktigste som skjedde i natt.

Fire personer er døde etter opprøret i Washington D.C. Kongressen fortsetter prosessen med å godkjenne valgresultatet.

Trumps støttespillere brøt gjennom politiets barriere i D.C. i går. Senere inntok de Kongressen. Foto: John Minchillo / AP

Rundt seks timer etter at Kongressen på dramatisk vis måtte evakueres på grunn av inntrengere, var politikerne tilbake i Senatet og Representantenes hus.

Arbeidet ble gjenopptatt rundt kl. ett i natt norsk tid. Det skjedde etter at politiet i D.C. gradvis hadde klart å gjenvinne kontrollen over Kongressbygningen og parkområdene utenfor.

Her er det viktigste å ta med seg fra en svært dramatisk kveld og natt i amerikansk historie:

1. Mange republikanere lar seg ikke rokke

Til tross for volden og herjingene, fortsatte mange republikanere kampen for å stanse godkjenningen av valget.

I Representantenes hus stemte 121 representanter, alle republikanere, for innsigelsene mot valgresultatet i Arizona. I Senatet stemte 6 personer for, alle republikanere.

Valgresultatet i Arizona ble, som ventet, likevel godkjent ettersom klare flertall i begge kamre motsatte seg innsigelsene.

Ikke alle står fast på sitt. Fire republikanske senatorer endret syn og stemte for godkjenningen etter den dramatiske dagen i D.C. Blant dem var Kelly Loeffler, som tidligere på dagen hadde tapt senatsvalget i Georgia.

– Det som har skjedd i dag har gjort at jeg har måttet revurdere, og jeg kan ikke lenger, med god samvittighet, trekke resultatet i tvil, sa Loeffler.

Vippestater som Georgia, Michigan og Nevada ble godkjent uten protester fra senatorer, men da turen kom til Pennsylvania, ble det igjen lagt inn en protest. Senator Josh Hawley fra Missouri undertegnet den.

Dermed fortsetter det som normalt er en ren seremoniell affære, å trekke ut i tid.

Det er imidlertid ingen tvil om at Biden til slutt blir godkjent som vinner og at han vil tas i ed 20. januar.

– Til dere som skapte uro i vår hovedstad i dag, dere vil aldri vinne. Vold vil aldri vinne. Friheten vinner. Og dette er fortsatt folkets hus, sa visepresident Mike Pence i natt. Foto: Saul Loeb/Pool via REUTERS

2. Dødstallene stiger, kritikken mot politiet øker

Fire personer er nå erklært døde etter hendelsene i Washington D.C. Det melder politiet i hovedstaden. En av de døde er en kvinne som ble skutt inne i kongressbygningen av politi eller sikkerhetsstyrker på stedet.

Minst 52 personer er blitt pågrepet.

Nye detaljer fra hendelsene drypper gradvis ut. Nå øker kritikken mot politiets håndtering.

– Jeg er sjokkert over hvor lett det var, sa NBCs programleder Chuck Todd, ifølge NTB.

Politisjef Robert Contee sier det ble brukt et kjemisk middel mot politiet og at flere politibetjenter er skadet.

Her har en av demonstrantene tatt seg inn på kontoret til Nancy Pelosi, den demokratiske lederen som er House Speaker.

3. Trumps nærmeste tar avstand, flere sier opp

Samtidig som demonstrantene hadde tatt seg inn i Kongressen, fortsatte Trump å spre konspirasjoner om valget. Til slutt måtte også en av Trumps nærmeste allierte, senator Lindsey Graham, ta avstand.

– Jeg og Donald Trump har vært på litt av en reise, men nok er nok. Jeg vil si, og kanskje er det viktigere at det kommer fra meg enn noen andre: Joe Biden og Kamala Harris er rettmessige vinnere av valget.

Ifølge CNN har en av Trumps nærmeste sikkerhetspolitiske rådgivere, Matt Pottinger, valgt å trekke seg fra stillingen sin. Flere andre vurderer det samme.

Stephanie Grisham, stabssjef for USAs førstedame Melania Trump, sa opp jobben på dagen onsdag kveld. Det samme gjorde også enkelte andre rådgivere.

4. Flere ber Pence ta over som president

Det 25. grunnlovstillegget i USA åpner for at visepreseidenten kan ta over som president dersom presidenten erklæres uegnet for presidentkontoret. Flere tar nå til orde for at Pence bør gjøre det.

17 demokrater i Kongressens justiskomité har sendt en skriftlig oppfordring til Pence om å ta over makten.

– I videouttalelsen avslører president Trump at han ikke er mentalt frisk og fortsatt ikke klarer å ta inn over seg og akseptere tapet i 2020-valget. President Trumps viser vilje til å oppildne til vold og sosial uro for å velte valget med makt, heter det i brevet.

Ifølge amerikanske medier diskuterer også enkelte av Trumps egne regjeringsmedlemmer denne muligheten etter håndteringen av opprøret i Washington.

Også den øverste juridiske lederen i Washington DC ber Pence ta over.

– Jeg ber Mike Pence ta det 25. grunnlovstillegget i bruk og ta over som president, sier statsadvokat Karl Racine.

Et økende antall demokrater har også tatt til orde for å stille Trump for riksrett. De frykter hva Trump kan finne på de siste to ukene av presidentperioden.

5. Trump er utestengt fra sosiale medier

USAs president har ikke kunnet bruke sitt favorittmedium Twitter i natt. Han er nemlig blitt utestengt i 12 timer. Twitter begrunner utestengelsen med at presidenter har brutt det sosiale mediets regler.

Også Facebook har stengt presidentens konto i et døgn. Det samme har Instagram. Presidenten har heller ikke anledning til å bruke Snapchat eller YouTube.