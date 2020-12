Få oversikt: Dette skjedde på Gjerdrum i natt - slik er situasjonen nå

GJERDRUM/OSLO (Aftenposten): 10 personer er fortsatt savnet i Gjerdrum torsdag morgen. Hus har flyttet seg opptil 400 meter i skredet. Det er fortsatt bevegelse i raset.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det er fortsatt bevegelse i raset. Det gjør letearbeidet svært vanskelig. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Saken oppdateres.

Letearbeidet fortsetter med uforminsket styrke nyttårsaften etter skredkatastrofen onsdag. Slik er situasjonen nå:

1. Hundepatrulje søkte i rasområdene

Gjennom natten pågikk søk ved bruk av drone og helikopter i rasområdet. Både hund, hundefører og mannskap fra redningshelikopter har nå vært inne i rasområdet. Dette har tidligere vært vurdert som for farlig. Men i morgentimene nyttårsaften ble en politihund og en hundefører firt ned for å søke i skredområdet.

Men søket var uten resultat. Det skriver Politiet i øst på Twitter. Værforholdene i området er fortsatt krevende. 10 personer er fortsatt savnet.

Innsatsleder Roger Pettersen sa klokken 10.30 at de fortsatt har håp om å finne folk i livet. Han sier at de er i en viktig fase og må utnytte dagslyset.

– Vi søker etter overlevende. Vi har full fokus på det. Dagslyset vil hjelpe oss i arbeidet og gi bedre sikt, sa Pettersen.

En hundepatrulje har vært inne i rasområdet i natt. Foto: Jil Yngland

2. Leter etter husene

Innsatslederen sier at de har samlet inn mye informasjon om situasjonen i skredet og vil bruke den til å planlegge hvordan de kan fortsette arbeidet i dag.

– Vi bearbeider nå denne informasjonen og planlegger forskjellige tiltak som vi ser muligheten for å få gjennomført i rasstedet. Det er et møysommelig arbeid og mange vurderinger som skal tas, spesielt i forhold til sikkerheten til mannskapet, sa Pettersen.

Brannetaten opplyser at noen hus har flyttet seg hele 400 meter da de raste ut. Det gjør arbeidet med å lokalisere dem og de savnede vanskelig.

Politiet bruker mobilsporing for å prøve å kartlegge hvor boligene er og hvem som kan befinne seg i dem.

Politiet sier at det er svært krevende forhold i skredområdet. Raset er fortsatt i bevegelse. Flere hus står på kanten og kan rase ut. Alt arbeid må gjøres fra luften. Det bruker droner og varmesøkende kamera.

– Er det gjort observasjoner av antatt omkomne fra luften?

– Nei, vi har fortsatt ikke gjort observasjoner av antatt omkomne fra luften, sa innsatsleder Dag Andre Sylju på spørsmål fra Aftenposten tidligere torsdag morgen.

Innsatsleder Dag Andre Sylju sier at de fortsatt jobber for å finne overlevende. Foto: Hans O. Torgersen

3. Hund ble reddet

En savnet hund ved navn «Zajka», ble reddet i natt. Den ble lokalisert ved hjelp av en drone med varmesøkende kamera. Så ble hunden hentet ut med helikopter klokken 01.40.

Dalmatineren ble værende igjen i huset da familien ble evakuert med helikopter, skriver NRK. Den gjenforenes med familien torsdag morgen.

– Hun er hos en dyrlege nå som sier hun er i god form, men at hun har skadet en labb, sier eieren Anna Sandman til NRK.

Mørket gjør leteforholdene vanskelige. I natt fortsatte søket med redningshelikopter. Foto: TERJE BENDIKSBY, SCANPIX

4. Fortsatt bevegelse i skredet

Over et døgn etter at grunnen raste ut i Gjerdrum er det fortsatt bevegelse i jordmassene. Norges Vassdragss- og energidirektoratet (NVE) skriver i en oppdatering torsdag morgen at skredkantene fortsatt raser og er ustabile.

NVE vil sammen med Norges Geotekniske institutt og Multiconsult lage en plan for boreundersøkelser for å se om de kan friskmelde noe av områdene i løpet av dagen.

NVE mener at det ikke er behov for å utvide evakueringsområdet.

5. Frykter fyrverkeri - vurderer forbud

Politiet tar ikke sjansen på å ha helikopter i luften mellom klokken 23 og 01 nyttårsaften på grunn av faren for fyrverkeri.

Innsatsleder Roger Pettersen ber folk i Gjerdrum om å avstå fra å bruke fyrverkeri i dag fordi det kan forstyrre helikopter og droner som brukes i søkene. Det vurderes å lage et forbud mot oppskyting av fyrverkeri i kommunen.

6. Svenske redningseksperter skal hjelpe til

Norge har fått tilbud om hjelp både fra Danmark og Sverige for å hjelpe til i det vanskelige redningsarbeidet. Nå har åtte svenske brann- og redningsmenn kommet fra Göteborg og skal bidra. Dette er såkalt USAR-mannskap, som står for «urban search and rescue».

Dette er en redningsmannskap som er trent på å drive søk og redning i helt eller delvis kollapsede bygg, grøfter, ras eller lignende.

Dette vet vi nå

Ti personer er fortsatt savnet etter jordskredet i Ask i Gjerdrum kommune, natt til onsdag. Ingen er bekreftet omkommet.

Ni bygg med totalt 31 boenheter og seks garasjehus er tatt av raset. Først ble det meldt om at 14 adresser var omfattet av skredet.

Jordskredet er et kvikkleireskred som brer seg utover et større område. Slike skred kan forekomme når kvikkleire blir overbelastet. Da mister den sin styrke og flyter som væske.

På grunn av de ustabile jordmassene, kan ikke letemannskaper gå fysisk ned i skredområdene. Letearbeidet foregår derfor med drone og helikopter

Ti personer er meldt skadet, med varierende skadeomfang. Et av tilfellene karakteriseres som alvorlig. 1000 personer er evakuert.

Har du tips eller bilder fra stedet? Ring oss på 02286 eller sendt mail til 2286@aftenposten.no